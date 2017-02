Stadt Forchheim zieht Musik-Projekt den Stöpsel heraus

„Jedem Kind ein Instrument“ sei zu ineffektiv und damit zu teuer — Beteiligte Organisationen sind „entsetzt“ - vor 6 Minuten

FORCHHEIM - Seit 2011/12 ist die Stadt beim Projekt Jeki („Jedem Kind ein Instrument“) dabei. Vielleicht nicht mehr lange. Die Verwaltung empfiehlt den Stadträten, das Projekt zu beenden. Nur durch Zufall haben die Jeki-Organisatoren von dem drohenden Aus erfahren und sind „entsetzt“.

Jeki-Schüler in der Annaschule, als das Projekt noch am Anfang stand. © Archivfoto: Rurik Schnackig



Die Unterstützung der Stadt für Jeki gehört zu den sogenannten freiwilligen Leistungen – ist also keine Pflichtaufgabe der Kommune. Und weil die Schulden Forchheims im Steigen begriffen sind, kommen alle Ausgaben, die nicht unbedingt sein müssen, auf den Prüfstand. In der heutigen Sitzung des Finanzausschusses steht das Jeki-Projekt auf der Tagesordnung – mit der Verwaltungsempfehlung, die Verträge zu kündigen.

68 000 Euro hat die Stadt 2015/16 für Jeki ausgegeben. Dabei handelt es sich vor allem um Personalkosten. Die Stadt stellte Lehrkräfte der Musikschule für das Projekt zur Verfügung und erhoffte sich dadurch einen doppelten Effekt: Gutes tun und gleichzeitig Werbung für die Musikschule machen.

Nicht wie erwartet

„Der Zulauf zur Musikschule hat sich aber nicht bewahrheitet“, sagt Gabriele Obenauf, die das Amt für Jugend, Bildung, Sport und Soziales leitet. Kaum mehr als zehn Prozent der Schüler belegen nach den zwei kostenlosen Jeki-Jahren (dritte und vierte Klasse) einen bezahlpflichtigen Kurs in der Musikschule. Die Ursache, sagt Obenauf, liegt darin, dass die Kinder genau in diesem Alter sowieso zum ersten Mal die Musikschule besuchen: „Es laufen also zwei Systeme parallel“, die sich dann kannibalisieren. Außerdem komme nicht jedes Kind damit zurecht, in Großgruppen (fünf bis zehn Kinder), ein Instrument zu lernen.

Ganz anders sieht das Wolfgang Blos, der Vorsitzende des Vereins FORsprung, der das Projekt landkreisweit initiiert hat: „Ein Aus wäre eine Katastrophe für die Kinder“, sagt Blos. Das Projekt habe sich bewährt und sei ein Erfolg. 24 Schulen im Landkreis nehmen an Jeki teil, in Forchheim sind es sieben (Anna-Schule, Adalbert-Stifter-Schule, Grundschulen Burk, Buckenhofen, Kersbach und Reuth, Martin-Grundschule).

Durch Jeki bekämen auch Kinder einen Zugang zu Instrumenten, deren Eltern nicht das Geld für Musikunterricht hätten. Neben dem kostenlosen Instrumentalunterricht während der Schulzeit, können die Eltern dank des Hauptsponsors Sparkasse Forchheim zu sehr günstigen Konditionen die Instrumente kaufen. Was die Organisatoren besonders erschüttert: „Niemand hat im Vorfeld mit uns gesprochen. Das ist unglaublich“, sagt Wolfgang Blos. Über Stadträte habe man erst erfahren, dass das Thema im Finanzausschuss zur Sprache komme.

Von Vertrauensverlust spricht auch Gerhard Koller, der Mitbegründer von Jeki im Landkreis ist „entsetzt“. Und Peter Meinel, Vorsitzender des 2009 gegründeten Bildungsbeirats, eines Gremiums, das die Stadträte beraten soll, ist ebenfalls verärgert, warum man nicht im Vorfeld miteinbezogen worden ist.

Zumal die Probleme Forchheim-spezifisch seien, sagt Wolfgang Blos, „und auch schon seit langem immer wieder besprochen worden sind“. Knackpunkt scheint die Musikschule zu sein, die offensichtlich nicht so recht Gefallen an dem Projekt findet. Als Gegenbeispiel nennt Blos die Musikschule Ebermannstadt: Dort buchten 34 Prozent der Jeki-Schüler nach dem Ende des Projekts einen Kurs an der Musikschule: „Dort steht der Schulleiter aber auch voll hinter der Aktion.“

BEKE MAISCH