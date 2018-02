Stadt ist dem Verursacher des Mauerlochs auf der Spur

Seit Dezember fehlt ein Stück der Mauer - Schadenssumme ist jetzt klar - vor 9 Stunden

FORCHHEIM - Die Kaiserpfalz könnte bald wieder mit einer vollständigen Mauer umgeben sein. Ein Angebot für die Reparatur hat die Stadt erhalten und dem Schuldigen ist Forchheim auf der Spur...

Seit Dezember hat die Mauer an der Kaiserpfalz ein Loch. © Ralf Rödel



Es ist wohl in den Morgenstunden des 27. Dezembers passiert, als wahrscheinlich ein Lkw an einem in der Höhe gespannten Stromkabel für den Weihnachtsmarkt hängen blieb und eine Kettenreaktion auslöste: Das Kabel hing an einem Verteilerkasten und führte über die Mauer in den Pfalzgraben.

Seitdem klafft ein Loch vor der Kaiserpfalz. Jetzt ist die Höhe des Schadens klar. „Das Angebot über die Reparatur beläuft sich auf rund 10 000 Euro“, sagt Torsten Brunk vom Bauamt der Stadt. Außerdem gebe es eine Vermutung, wer dafür verantwortlich ist.

„Wir wollen dem Verursacher die Möglichkeit geben, Stellung zu beziehen und inwieweit er sich für das Malheur schuldig bekennt.“ Danach könne geklärt werden, ob die Versicherung des Verursachers den Schaden übernimmt.

Patrick Schroll Redakteur Nordbayerische Nachrichten Forchheim E-Mail