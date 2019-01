Stadthalle Forchheim: Wer lutscht den Drops zu Ende?

FORCHHEIM - "Dieser Drops ist noch nicht gelutscht", sagt Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) gerne mal. Trifft das auch auf das Thema Stadthalle zu? Einst das Lieblingskind der SPD-Fraktion, rutschte es inzwischen in der öffentlichen Diskussion und in der Beschlusslage des Stadtrates mindestens in die zweite Reihe. Doch die SPD und der OB meinen: "Dieser Drops ist noch nicht gelutscht."

Dies ist ein möglicher Standort für eine Stadthalle. Im Hintergrund ist der Jahn-Trainingsplatz zu erkennen, dahinter die Soccer-Halle von Uli Pechtold, links hinter den Bäumen das BRK-Senioren-Wohn- und Pflegeheim. © Roland Huber



Der ehemalige SPD-Fraktionschef Reinhold Otzelberger, der ab Februar in der CSU-Fraktion als Parteiloser politisches Asyl finden wird, tat sich einst als glühender Verfechter einer Stadthalle hervor. Mindestens 800 Plätze, besser mehr, so sein früheres Credo, müsse eine solche Halle haben. Das sei angemessen für eine Stadt in der Größenordnung von Forchheim.

Im August 2013 schrieb Otzelberger in einer Pressemitteilung der SPD: Die Sanierung des Kolpinghauses allein könne nicht den Bedarf decken. Die SPD finde es unhaltbar, hieß es damals, dass immer mehr Organisatoren ihren Blick auf das Umland werfen und dort ihre Besucher empfangen.

Mit der neuen Stadtbücherei, der Kaiserpfalz und dem Königsbad habe Forchheim seine Infrastruktur entscheidend verbessert. Jetzt fehle noch eine adäquate Halle. Für eine solche kämpfe die SPD seit fast zehn Jahren. Das war vor etwas mehr als fünf Jahren.

Der frühere OB Franz Stumpf ließ sein Bauamt für Sanierung und Umbau des Kolpingshauses dann Pläne zeichnen, die bis zu 800 Besucherplätze vorsahen. Damit, so meinte Reinhold Otzelberger im Februar 2017, sei der Wille der SPD erfüllt: Denn weil das Gebäude komplett entkernt werde, bekomme man ja de facto eine neue Stadthalle: „Das war immer unser Ziel.“ Wenn der Saal künftig unterteilbar sei, könnten auch Veranstaltungen für 400 bis 450 Besucher hier stattfinden, wie es die anderen Fraktionen für ausreichend hielten und halten.

„So was von ad acta“

Das Thema Stadthalle ist heute für Reinhold Otzelberger, wie er sagt, „mit dem Abschluss eines Erbpachtrechtsvertrags auf 99 Jahre mit dem Kolpingverein und dem Beschluss des Stadtrates für die Einrichtung eines Kulturzentrums im Kolpingshaus so was von ad acta gelegt.“ Anders ausgedrückt: Für Otzelberger ist der Drops gelutscht.

Nicht für die Nach-Otzelberger-SPD. Jüngst brachte die Rest-Fraktion den Wunsch, die Stadt möge sich nach einem Standort für eine Stadthalle mit 800 und mehr Plätzen umsehen, erneut in die Haushaltsdiskussion mit ein. Die SPD argumentiert vor allem mit der unbequemen Tatsache, dass die heutige „Stadthalle“, nämlich die Jahn-Kulturhalle, voraussichtlich ab Herbst 2019 abgerissen wird oder jedenfalls nicht mehr für Veranstaltungen zur Verfügung steht.

Hintergrund ist der Umzug des Sportvereins Jahn und die Bebauung des Areals mit einem neuen Stadtviertel. Würde gleichzeitig das Kolpingshaus wegen Sanierung und Umbau als Veranstaltungsort ausfallen, so die SPD-Räte Anita Kern und Reiner Büttner gegenüber unserer Redaktion, dann bekäme die Stadt für die nächsten Jahre ein Problem. Mindestens bis 2022, dem frühestmöglichen Fertigstellungstermin des Rathauses, das ja ebenfalls Veranstaltungsort werden soll.

Die SPD meint außerdem, dass „eine Stadt wie Forchheim“ trotz des künftigen Kulturzentrums Kolpingshaus eine Halle für Veranstaltungen mit 800 und mehr Besuchern braucht, nicht nur für die Kultur: „Zum Beispiel für Ausstellungen, für Messen, für Vorträge mit prominenten Rednern“, so Anita Kern, „aber auch für größere Konzerte, für Tanzveranstaltungen und Versammlungen der Firma Siemens“. Kern weiter: „Ich fände es schade, wenn wieder alle größeren Veranstaltungen in den umliegenden Orten stattfinden müssten.“

Die Abschlussbälle der Schulen beispielsweise weichen seit Jahren nach Ebermannstadt, Erlangen, Hirschaid und Bamberg aus. Die Sparkasse hatte prominente Redner schon in der Heroldsbacher Hirtenbachhalle auftreten lassen, einer Turnhalle.

„Man kann aus dem Kolpingshaus etwas machen“, sagt Reiner Büttner, der Fraktionschef, „aber es wird nie ein größerer Veranstaltungssaal.“ Er verweist auf den Musikverein Forchheim-Buckenhofen, der seit Jahren seine sinfonischen Aufführungen in der Bamberger Konzerthalle veranstaltet und im Herbst die Erlanger Lades-halle bespielen wird.

Und wo soll eine Stadthalle hin? Die SPD möchte, dass die städtischen Flächen zwischen dem Tennisplatz des Jahn an der Käsröthe und der Soccerhalle von Uli Pechtold als Standort geprüft werden. Pechtolds Halle steht auf städtischem Grund. Sein Erbpachtvertrag lauft noch bis 2034. Er kann sich aber nach eigenen Angaben vorstellen, die Halle auch früher zu verkaufen.

Fragen kommen zu früh

Die Frage, wer eine Stadthalle mit welchem Konzept wirtschaftlich erfolgreich betreiben soll, kommt aus Sicht der SPD zu früh, ebenso die Frage nach den Kosten: „Für das Kolpingshaus“, so Anita Kern, „fragt ja bisher auch niemand, wer das mal betreiben soll.“ Nach dem Willen von OB und SPD sollte das Kolpingshaus für die Dauer der Rathaussanierung nur notdürftig instand gesetzt werden, mit neuen Toiletten und einem barrierefreien Eingang. So könne es übergangsweise als Veranstaltungsort genutzt werden.

Eine Alternative steht derzeit nicht zur Verfügung, das sieht auch Ex- SPDler Reinhold Otzelberger so: „Das stimmt, Forchheim wäre dann für eine begrenzte Zeit ohne entsprechenden Veranstaltungsraum.“ Trotzdem bleibt er dabei: Die Generalsanierung des Kolpingshauses muss „möglichst schnell“ begonnen werden. Bis dahin werden sicher noch viele Dropse gelutscht.

