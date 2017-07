Stadträte wollen Klarheit bei Jahn-Umsiedlung

FORCHHEIM - Mit einem Sonderantrag im Haupt-, Personal- und Kulturausschuss der Stadt Forchheim kommt Bewegung in die komplexen Planungen zur Umsiedlung der Sportvereinigung Jahn Forchheim. Mitglieder aus fünf Fraktionen brachten eine dezidierte Erklärung des Vereins ein, warum Anpassungen des bestehenden Beschlusses vom März 2016 notwendig wären.

Der Verzicht auf die Erbbau-Rechte auf der Klosterwiese ist das Ass im Ämrle der SpVgg Jahn Forchheim in den Verhandlungen mit der Stadt um eine Umsiedlung. © Pfrogner



Die Initiative ging von CSU, FW, JB, FBF und Republikaner Noffke aus, die unter Federführung von Udo Schönfelder ein Schreiben der Klubverantwortlichen zur Anregung vorlegten. Darin geht es speziell um die aufschiebenden Bedingungen, die im unlängst unterzeichneten Vertrag über den Verkauf des Geländes an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße vereinbart sind. Finanziell entstehe der Stadt beim Verzicht auf das vieldiskutierte Rückübertragungsrecht kein Schaden. Der vorzeitige Wegfall der bisher per Erbbau-Pacht vergebenen Flächen auf der südlichen Klosterwiese — mit 32 000 Quadratmetern über die Hälfte des potenziellen Areals — bringe sogar einen Gewinn. Der Boden unter den Tennisplätzen müsse allerdings zunächst auf Altlasten überprüft werden. Ein gemeinsames Konto, auf dem zur Kontrolle der Erlös hinterlegt wird, lehnt der Klub ab. Über die Verwendungsabsichten sei die Stadt transparent unterrichtet.

Der maßgebliche Punkt für den Jahn besteht indes in der bisherigen Forderung gemäß des Stadtratsbeschlusses von 2016, am neuen Standort im Norden mindestens 19 000 Quadratmeter an Liegenschaften zu erwerben. Dafür stünden jedoch weder die finanziellen Mittel noch annähernd genügend Grund zur Verfügung. Aufgrund der gelösten Frage des Rückübertragungsrechts sei die Vorgabe überflüssig, heißt es. Der Verein plädiert des Weiteren für eine Modifikation der Sportförderrichtlinien. Bisher verteilt die Stadt nur Zuschüsse für Erbpachtverträge, wenn sie selbst als Besitzer involviert ist. Der Jahn wünscht sich eine Unterstützung bei den Zinsen in Höhe von 50 Prozent.

Die Antragssteller um Schönfelder und Manfred Hümmer schlagen als "lösungsorientierte" Herangehensweise eine tabellarische Gegenüberstellung aller relevanten Aspekte vor. Die Ergebnisse sollen unter Einbezug der kommunalen Rechtsaufsicht baldmöglichst vorgestellt werden. Oberbürgermeister Uwe Kirschstein ließ keine lange Diskussion aufkommen und möchte das Anliegen mit den Jahn-Vertretern besprechen. "Lieber einen Monat später als zu früh", pocht das Stadtoberhaupt auf ein gemäßigtes Tempo bei der Sondierung der Faktenlage.

