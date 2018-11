Stadtwerke eröffnen Laden in Forchheimer Innenstadt

Offizielle Einweihung für Ende Januar 2019 geplant - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Stadtwerke werden erstmals einen eigenen Laden eröffnen. Die offizielle Einweihung in der Hauptstraße 54 findet Ende Januar 2019 statt. Schon vorher sind erste Aktionen geplant.

In der Hauptstraße 54 in der Forchheimer Innenstadt soll Ende Januar 2019 ein Laden der Stadtwerke eröffnen. © Foto: Ralf Rödel



In der Hauptstraße 54 in der Forchheimer Innenstadt soll Ende Januar 2019 ein Laden der Stadtwerke eröffnen. Foto: Foto: Ralf Rödel



"Der Name steht noch nicht fest, wir sind noch in der Findungsphase", sagt Nicole Dutschmann, Pressesprecherin der Stadtwerke. Auf 70 Quadratmetern Verkaufs- und 35 Quadratmetern Bürofläche sollen vier bis fünf Angestellte arbeiten.

"Wir wollen in der Innenstadt präsent und auch samstags persönlich für unsere Kunden da sein", betont Dutschmann. Zum Beispiel, wenn Bürgerinnen oder Bürger Fragen zu Rechnungen haben.

Zudem werden die Dienstleistungen der Stadtwerke angeboten, wie Telefonie und Internet mit "foOne", und Stromverträge.

Ausbau geht weiter

Der Glasfaser-Netzausbau für schnelleres Internet dauert noch an. Bis zum zweiten Quartal des Jahres 2019 wird in der Innenstadt nördlich des Herder-Gymnasiums sowie in der Bammersdorfer Straße, Gerhart-Hauptmann-Straße und Jean-Paul-Straße ausgebaut. Aktuell bieten die Stadtwerke Internet über das Kupfernetz an und über das Glasfasernetz in den Gebieten, in denen der Ausbau bereits erfolgt ist.

Der neue Laden der Stadtwerke wird wochentags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet sein. "Vor der großen Eröffnung Ende Januar wollen wir ab dem zweiten oder dritten Advent eine provisorische Verkaufsfläche einrichten, um die Bürger schon einmal neugierig zu machen", sagt Dutschmann.

lvm