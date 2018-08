Stadtwerke Forchheim baggern: Straßen gesperrt

Wasser, Gas, Breitband: Neue Leitungen für Ziegelei- und Breitenloherstraße - vor 12 Minuten

FORCHHEIM - Eine größere Baustelle wird ab Montag, 27. August, für Straßensperrungen in Teilen von Forchheim-Ost sorgen. Laut Stadtwerken müssen Wasserleitung saniert und neue Gasleitungen inklusive Hausanschlüsse sowie Leerrohre für den Breitbandausbau verlegt werden.

Bis Ende des Jahres bleibt die Baustelle im Forchheimer Osten bestehen. Foto: Lino Mirgeler/dpa



Aufgrund der umfangreichen Tiefbauarbeiten wird es eine Teilsperrung der Ziegeleistraße 10-12 sowie der Katzensteinstraße 20 und der Breitenlohestraße 15-22 geben. Die Umleitung erfolgt von der B 470 über die Danziger Straße sowie Ziegelei- und Breitenlohestraße.

Die Baustelle besteht ab dem 27. August bis zum Ende des Jahres. Vom 10. bis zum 14. September finden keine Bauarbeiten statt, da die Stadt Forchheim Asphaltierungsarbeiten in diesem Bereich durchführt.

„Dieser letzte Abschnitt der Baustelle schließt einen weiteren wichtigen Schritt in unserem langfristig angelegten Netzbauplan ab, um die künftige Trinkwasser- und Gasversorgung der Stadt sicherzustellen“, teilt Christian Sponsel, Abteilungsleiter Service Anlagen/Netze der Stadtwerke Forchheim, mit.

In dem Bauabschnitt werden bereits jetzt größere Wasserleitungen verlegt, um dem wachsenden Bedarf der Stadt künftig gewachsen zu sein und gleichzeitig Baustellen in der Zukunft zu reduzieren.

Die Wasserversorgung der Stadt wird derzeit durch vier Hochbehälter in Serlbach, Reuth, Burk und am Dreifaltigkeitsweg gesteuert. Die beiden erst genannten weisen aufgrund ihres Alters einen Sanierungsbedarf auf, weshalb in den nächsten fünf Jahren der Hochbehälter in Serlbach neu gebaut wird – ein Grund für die jetzigen Arbeiten in der Ziegelei- und Breitenlohestraße. Der Hochbehälter in Reuth soll wiederum im Laufe der nächsten Jahre ganz aufgegeben werden.