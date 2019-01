Stahlkugel in Neunkirchener Familienhaus geschossen

NEUNKIRCHEN AM BRAND - Am Samstagabend hat ein Schütze in Neunkirchen eine Stahlkugel durch das doppelverglaste Fenster eines Einfamilienhauses geschossen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr am Gabelmühlweg in Neunkirchen am Brand. Der unbekannte Schütze durchschoss eine doppelverglaste Fensterscheibe eines Einfamilienhauses.Tatwaffe dürfte vermutlich eine Softairpistole gewesen sein.

Das Kaliber der Stahlkugel ist laut Polizei mit drei Millimetern Größe recht klein. Normale Kugeln einer Softairpistole seien aus Plastik und etwas größer. Der Schütze richtete ein Schaden in Höhe von 400 Euro an. Die Polizei Forchheim bittet um Mithilfe: Wer hat etwas gesehen? Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 09191/7090-0.

