Starke Frauen tanzen am Rathausplatz gegen Gewalt

"One billion Rising": 100 Forchheimerinnen aller Altersklassen machten mit - vor 57 Minuten

FORCHHEIM - Von A wie Aachen bis W wie Wuppertal: Frauen in über 170 deutschen Städten haben gestern an der weltweiten Aktion "One billion Rising" teilgenommen. Mittendrin: F wie Forchheim. Zum dritten Mal hat ein Aktionsbündnis von drei Frauen zum Tanz für ein Ende aller Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufgerufen. An die 100 Forchheimerinnen aller Altersklassen folgten ihnen – und machten den Rathausplatz zu ihrer Bühne.

Immer am Valentinstag, nach einer eigens festgelegten Choreographie, tanzen Frauen gegen Gewalt. Die Aktion nennt sich „One billion Rising“, eine Millarde erhebt sich. © Foto: Roland Huber



Zweimal schlägt die Glocke der Martinskirche und signalisiert: Es ist 14 Uhr. Es geht los. "Wir sind heute hier, um zu Tanzen, für die Würde und die Freiheit von sowie den Respekt gegenüber Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt", sagt Anja Drummer, eine der Initiatorinnen der Forchheimer Aktion, und fordert: "Sprengt die Ketten."

Die Teilnehmerinnen, die sich in den Minuten zuvor in einem Kreis eingereiht und an den Händen gefasst hatten, lassen sich nicht lange bitten und stellen sich in der Mitte des Platzes auf. Die ersten Töne des Liedes erklingen — eine langsame Melodie, zu der die Frauen schwingend die Arme über den Köpfen bewegen.

Dann wird es rhythmisch – der Tanz beginnt. Der Text in Auszügen: "Ich tanz aus Liebe, tanze unsern Traum, tanz, weil es mir reicht, tanz für Gerechtigkeit. Tanz für ein Ende. Tanz, den Schmerz zu stoppen. Tanz um die ganze Welt. Komm’ los, wir sprengen die Ketten . . ." Seit 2012 tanzen Frauen auf Initiative der New Yorker Künstlerin Eve Ensler weltweit zu den Klängen dieses Liedes. Immer am Valentinstag, immer nach einer eigens festgelegten Choreographie. Der Text wurde inzwischen in mehrere Sprachen übersetzt.

Die Teilnehmerinnen wollen mit der Aktion darauf aufmerksam machen, dass Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern noch längst nicht selbstverständlich ist. Der Titel der Veranstaltung "One billion rising" (Eine Milliarde erhebt sich) steht dafür, dass laut UN-Statistik ein Drittel aller Frauen und Mädchen weltweit einmal im Leben Opfer von Gewalt werden.

In Forchheim findet die Tanzaktion auf dem Rathausplatz zum dritten Mal statt. Die Initiatorinnen Mar Rodriguez, Manuela Schütz und Anja Drummer machen mit Unterstützung der Awo in den Wochen davor kräftig Werbung über die sozialen Netzwerke, um möglichst viele zum Mitmachen zu bewegen – mit wachsendem Erfolg: Diesmal haben Schülerinnen des Herder-Gymnasiums die Tänzerinnen unterstützt.

Für alle Interessierten, deshalb jetzt schon der Termin: Am Mittwoch, 14. Februar 2018, heißt es auf dem Rathausplatz wieder "One billion Rising".

JANA SCHNEEBERG