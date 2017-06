Starke Lokalmatadoren bei Lauf auf Frankenweg

OBERTRUBACH - Bei strahlendem Himmel über der Fränkischen Schweiz ging der 9. Frankenweglauf durchs Gelände zwischen Gasseldorf und Obertrubach über die Bühne. Bei der erstmals vom Landkreis organisierten Veranstaltung gab es einen überlegenen Sieger in der Königsdisziplin und starke Lokalmatadoren.

Die Gößweinsteiner Basilika im Rücken, eröffnete sich dem Teilnehmer nach der Steigung eine Koppel in Richtung Wald und Tüchersfeld. Foto: Ralf Rödel



Die Gößweinsteiner Basilika im Rücken, eröffnete sich dem Teilnehmer nach der Steigung eine Koppel in Richtung Wald und Tüchersfeld. Dies Panorama war der erste Abschnitt für die Halbmarathon-Starter. Die Marathonis hatten bereits eine 21-km-Strecke vom Hummerstein bei Gasseldorf hinter sich. Mit den Disziplinen Nordic Walking, Wandern und 15-km-Lauf kam die erstmals vom Landkreis Forchheim ausgerichtete Veranstaltung auf rund 330 Sportler, die teilweise eine weite Anreise auf sich nahmen.

In der Königskategorie siegte Moritz Marquard in 3:46 Stunden überlegen vor den Lokalmatadoren Dominik Haselmeier (Lauffreunde Gößweinstein) in 4:03 Stunden und Roland Rost (DAV Forchheim) in 4:08 Stunden. Mitfavorit und Routinier Carsten Hirte aus Mindelstetten, 2015 Zweiter und 2016 Dritter, lief in über 4:28 Stunden auf Rang 14 ein. Ultraläufer Hannes Kranixfeld aus Österreich kam nicht über Platz 52 und 5:28 Stunden hinaus. Schnellste Frau im Feld war Kathrin Schambeck in 4:38 Stunden (21.). Über die Halbdistanz platzierte sich Reinhold Trautner (Roadrunners Forchheim) in 1:53 Stunden auf Rang 4 hinter Sieger Janek Binzen (Berglaufteam Hexengraben).