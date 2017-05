Starker Andrang auf Forchheims Kaiserstrand

Konzept der neuen Erholungs-Oase auf der Bastion der Kaiserpfalz wird als ausbaufähig, aber im Grundsatz gut angesehen - vor 23 Minuten

FORCHHEIM - Zu keinem ganz ungetrübten Vergnügen geriet die Kaiserstrand-Premiere am 1. Mai: Widrige Witterung mit kalten Windstößen verhinderte zuverlässig, dass hoch oben auf der Bastion hinter Forchheims Kaiserpfalz echtes Malibu- oder Mallorca-Feeling aufkam. Der Andrang war dennoch schon vor der offiziellen Eröffnung am Abend des Feiertags groß.

Schon vor der offiziellen Eröffnung nutzten viele Neugierige trotz widriger Witterung die Gelegenheit, die Liegestühle des neuen Kaiserstrands auszuprobieren. © Hans von Draminski



Schon vor der offiziellen Eröffnung nutzten viele Neugierige trotz widriger Witterung die Gelegenheit, die Liegestühle des neuen Kaiserstrands auszuprobieren. Foto: Hans von Draminski



Als pünktlich um 16 Uhr die Türe zu der eigens für den Kaiserstrand aus Sicherheitsgründen neu errichteten Stahltreppe geöffnet wurde, nutzte eine große Schar Menschen die Gelegenheit, als erste das neue Ausflugsziel über den Dächern der Altstadt in Besitz zu nehmen, in den Liegesesseln ein wenig Urlaubsstimmung zu tanken und sich am schnell ganz stark frequentierten Cateringstand mit flüssiger und fester Nahrung zu versorgen.

"Zu viele Liegestühle"

Vom eher ungemütlichen und so gar nicht frühlingshaften Wetter abgesehen gab es auch an der Gestaltung des Kaiserstrandes Kritik. So beklagte sich etwa eine ältere Forchheimerin, die mit ihrer Freundin zum Kaiserstrand gekommen war, dass in den von stabilen Wegen durchzogenen Sand-Arealen aus ihrer Sicht zu viele Liegestühle und zu wenig andere, seniorengerechtere Sitzgelegenheiten aufgestellt worden waren.

Und auch die vorab versprochene Aussicht über die Innenstadt empfanden manche der "Seh-Leute" noch als suboptimal. Das Gesamtpaket aus Strandvergnügen und ungewöhnlichem Ort wurde von den "Premierengästen" quer durch alle Altersstufen aber als gelungen eingestuft.

Hans von Draminski Springer-Redaktion E-Mail