Startschuss für romantischen Budenzauber in Forchheim

Am Samstag öffnet der Weihnachtsmarkt - Versetzte Betonsperren errichtet

FORCHHEIM - Am Samstag um 18.30 Uhr ist es wieder soweit: Das erste Fenster am "schönsten Adventskalender der Welt" wird geöffnet. Bis zum 24. Dezember herrscht dann wieder Budenzauber in der Forchheimer Innenstadt. Damit alles reibungslos läuft und es eine friedvolle Zeit wird, investiert die Stadt einiges in Sicherheitsmaßnahmen.

Der Rathausplatz erstrahlt in weihnachtlichem Glanz: Ab Samstag macht sich Adventsstimmung breit, wenn der Forchheimer Engel das erste Fenster des Adventskalenders öffnet. Rund 50 000 Menschen werden in der Adventszeit erwartet. © F.: Ralf Rödel



Der Rathausplatz erstrahlt in weihnachtlichem Glanz: Ab Samstag macht sich Adventsstimmung breit, wenn der Forchheimer Engel das erste Fenster des Adventskalenders öffnet. Rund 50 000 Menschen werden in der Adventszeit erwartet.



Bis zum 23. Dezember öffnet sich täglich um 18.30 Uhr, an Heiligabend bereits um 12 Uhr, ein Fenster des Rathaus-Adventskalenders. Der Forchheimer Engel verkündet feierlich seinen Prolog.

Hinter jedem Fenster verbirgt sich ein Preis, hinter dem 24. ein Auto. Heuer ist das ein Seat Mii im Wert von 14 000 Euro, gestiftet vom Autohaus Hartner in Forchheim. Die Lose gibt es für je einen Euro bei der Tourist-Information in der Kaiserpfalz und auf dem Weihnachtsmarkt bei der Gherla-Bude. 40 000 Lose stehen zum Verkauf, bislang wurden laut Tourist-Information bereits 7000 verkauft.

Kulinarische Vielfalt

Rund 50 000 Menschen werden in der Adventszeit auf dem Weihnachtsmarkt erwartet. Ab Samstag verwandelt sich das Gebiet um Rathausplatz, Sattlertorstraße und Kaiserpfalz in ein leuchtendes Budendorf. "Wir bieten wieder unser bewährtes Programm. Mit unserem schönen Fachwerk und kulinarischen Vielfalt haben wir eine atemberaubende Kulisse", sagt Nico Cieslar, Leiter der Tourist-Information.

Der Weihnachtsmarkt biete ein besonders großes Angebot an Glühwein-Varianten: "Ob Feuerzangenbowle, Glühbier, Pflaumen-Punsch, Winzer-Glühwein oder exotischere Varianten: Bei uns kann man sich gut durchtrinken", sagt Cieslar. Zudem zeichne sich der Markt dadurch aus, dass er etwas für Jung und Alt biete. "Da ist für jeden etwas dabei. Auf dem Markt lässt sich gemütlich etwas essen und trinken, die Besucher können die Atmosphäre genießen und sich auf Weihnachten einstimmen."

Nachtwache und privates Sicherheitspersonal

Kutschfahrten durch die Innenstadt finden immer freitags ab 16 Uhr und an den Wochenenden ab 13 Uhr statt. Ein- und Ausstieg erfolgen jeweils vor der Bäckerei Nagel am Rathausplatz. Die traditionellen Altstadt- und Krippenführungen der Tourist-Information finden jeden Mittwoch um 16 Uhr statt. Der Preis beträgt zehn Euro und beinhaltet einen Gutschein für eine Tasse Glühwein mit Lebkuchen. Die Kaiserpfalz wartet wieder mit der Eisenbahnausstellung auf sowie mit Sonderausstellungen und einem Adventscafé.

Die Stadt investiert 10 000 bis 13 000 Euro in Sicherheitsmaßnahmen auf dem Markt. "Wie im vergangenen Jahr gibt es zusätzlich zur Nachtwache privates Sicherheitspersonal", sagt Ferdinand Drummer, Mitarbeiter des Ordnungsamts. Heuer ist es eine Doppelstreife, 2017 waren es wochentags zwei, am Wochenende drei Doppelstreifen. "Wir werden besprechen, wie das erste Wochenende gelaufen ist", sagt Drummer. Die Polizei soll ebenfalls täglich mit einer Doppelstreife vor Ort sein.

In der Innenstadt sind im Zeitraum 1. bis 24. Dezember ab 17 Uhr alle Parkplätze kostenfrei, die Parkhäuser ausgenommen. An den beiden Hauptzugängen des Weihnachtsmarkts werden wieder stichprobenartig Einlasskontrollen durchgeführt. Außerdem wurden ein Meter hohe Betonsperren errichtet. "Versetzte Sperren verhindern, dass größere Fahrzeuge mit höherer Geschwindigkeit hineinfahren können", sagt Drummer. Für den Fall eines Stromausfalls ist auch eine Notbeleuchtung eingerichtet.

