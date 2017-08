Startzeiten, Anfahrt, Party: Was Sie zum FSM wissen sollten

EBERMANNSTADT - Der Fränkische-Schweiz-Marathon findet 2017 zum 18. Mal statt, auch heuer werden dort die Bayerischen Meisterschaften im Marathon und Speedskating ausgetragen. Alles, was Sie rund um das Lauf-Wochenende am 2. und 3. September noch wissen sollten, haben wir für Sie zusammengefasst.

Beim Fränkische-Schweiz-Marathon gibt es nicht nur auf der Laufstrecke viel zu erleben, manche Besucher kommen extra wegen der Straßenfeste entlang der Route. © Mark Johnston



Das Rahmenprogramm zum Fränkische-Schweiz-Marathon 2017

Entlang der Strecke werden jede Menge Straßenfeste gefeiert. Das beginnt mit einem Backofenfest des Heimat- und Trachtenvereins Weilersbach und einem Straßenfest der Feuerwehr Rüssenbach, setzt sich in Gasseldorf und Sachsenmühle fort und endet am Wendepunkt des Marathonlaufs in Behringersmühle. Auch am Fränkische Schweiz-Museum in Tüchersfeld und an der Ringlerwand kurz vor Pottenstein wird mitgefeiert.

An beiden Marathon-Tagen, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr findet in Ebermannstadt auf dem Markplatz zudem die jährliche Gesundheits- und Informationsmesse rund um das Thema Ausdauersport statt. Weitere Infos zum Rahmenprogramm gibt es hier.

Fränkische Schweiz Marathon: Die Strecke

Die Startzeiten beim Fränkische Schweiz Marathon 2017

Am Samstag, 2. September, gehen die Kleinen an den Ziellauf: Bambinilauf und Schülerlauf starten um 16 Uhr in der Ortsmitte von Ebermannstadt. Im Anschluss, um 16.45 Uhr, beginnt der Zehntelmarathon.

Am Sonntag, 3. September, geht es an der B 470 sportlich weiter. Beim diesjährigen Marathon-Großevent werden rund 2000 Teilnehmer erwartet. An den Start gehen die jeweiligen Gattungen um folgende Uhrzeiten:

+++ Handbike: 8.30 Uhr

+++ Inline-Skating-Marathon: 8.35 Uhr

+++ Marathon, Staffel-Marathon: 08.40 Uhr

+++ 10 km-Lauf: 09.10 Uhr

+++ Halbmarathonlauf: 10.45 Uhr

+++ Zielschluss: 14.15 Uhr

Der Zeitplan für die Siegerehrungen (Änderungen vorbehalten)

+++ Etwa 11.00 Uhr: 10km-Lauf

+++ Etwa 11.30 Uhr: Handbike

+++ Etwa 12.00 Uhr: Inline-Skating

+++ Etwa 13.00 Uhr: Halbmarathonlauf

+++ Etwa 13.30 Uhr: Bayerische Meisterschaften im Marathonlauf

+++ Etwa 14:30 Uhr: Marathonlauf

+++ Anschließend: Staffel-Marathon

Autofreier Sonntag: Mit dem Rad über die B 470

Nach dem letzten Finisher kommen dann alle nicht-motorisierten Ausflügler auf der autofreien B 470 zum Zug: Die Wettkampfstrecke wird wie immer abschnittsweise ab 14.30 Uhr von der Polizei freigegeben und ist dann zwischen Forchheim Reuth und Pottenstein bis 19 Uhr autofrei.

