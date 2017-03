Statt Instrument lieber auf Chorgesang setzen

FORCHHEIM - Einmal im Jahr treffen sich die oberfränkischen Musikschullehrer zum Informationsaustausch. Diesmal im Gewölbekeller der Kaiserpfalz. Die NN haben die Gelegenheit genutzt, um über die Reform des Projekts Jeki (Jedem Kind ein Instrument) zu sprechen.

Kinder an die Musik heranführen: Muss das über ein Instrument führen? Forchheims Kulturbeauftragte will den Chorgesang fördern. © Archivfoto: Britta Kaiser



Macht Jeki Sinn? Seit einigen Wochen wird diese Frage in Forchheim diskutiert. Ja, sagen die Schulleiter, viele Stadträte und die Mitglieder des Vereins Forsprung, der das Projekt organisiert. Zwei Jahre erhalten Grundschüler kostenlos Instrumentalunterricht während der Schulzeit. Damit haben selbst Kinder Zugang zu einem Instrument, deren Eltern sich so etwas eigentlich nicht leisten können.

Die Musikschul-Seite war bislang nur über die Verwaltung zu Wort gekommen, die Jeki beenden wollte. Für viel Geld gäben Musikschullehrer Jeki-Unterricht, nach der Jeki-Phase wechselten aber nur zehn Prozent der Kinder in die Musikschule, lautete ein Argument. Die Stadträte hatten mit großer Mehrheit für Jeki gestimmt, allerdings auch für eine Reform von Jeki.

Eine eindeutige Meinung zu Jeki hat der Geschäftsführer des Verbands Bayerischer Sing- und Musikschulen, Wolfgang Greth: "Alle Jeki-Projekte scheitern." Es wollen ja auch nicht alle Kinder Fußball spielen, warum müssen dann alle Kinder ein Instrument lernen?, hinterfragt er das Projekt. Das Argument "So kommt wenigstens jedes Kind mal in Berührung mit der Musik" hält er für "völlig daneben". Man könne den Kindern doch nicht eine Wurst vor die Nase halten und nach zwei Jahren wegziehen. Genau da liegt für ihn der Knackpunkt: "Der Anschluss klappt nicht." Dafür die Musikschulen verantwortlich zu machen, sei falsch. Zwei Lösungen hat er parat: Entweder so viel Geld in Jeki stecken, dass in Kleingruppen intensiv unterrichtet werden kann. Das hält er für wenig realistisch. Oder: Jekis (Jedem Kind eine Stimme). In Münster lernen die Kinder im Chorgesang.

Um Ausgleich bedacht ist Forchheims Musikschullehrer Jürgen Hiltl: "Es ist immer begrüßenswert, wenn Kindern der Weg zur Musik geebnet wird." Er sperre sich nicht gegen Jeki, zumal die Stadträte sich dafür ausgesprochen haben. Nur darf die Musikschule nicht wegen der Kosten als Buhmann dastehen.

Wie die Reform von Seiten der Stadt aussehen könnte, lässt Katja Browarzik durchscheinen. Die Kulturbeauftragte meldet sich erstmals zu dem Thema zu Wort. Es stelle sich die Frage, ob die Stadt drei Fördersäulen brauche, um Kinder zu unterstützen, die ein Instrument erlernen wollen, schreibt Browarzik den NN. Sie meint damit die Musikschule, die Zuschüsse für die Musikvereine und Jeki.

Auch das Hauptargument der Jeki-Befürworter — der soziale Aspekt — ist für Browarzik nicht gesetzt. Man müsse überprüfen, ob sich nicht der gleiche Effekt durch Zuschüsse für den Unterricht in der Musikschule und beim Erwerb des Instruments herstellen lasse. Von einer Idee ist die Kulturbeauftragte angetan: dem Chorgesang. "Dies könnte ich mir zukünftig durchaus an den Grundschulen der Stadt vorstellen."

