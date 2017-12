Staunen in St. Moritz Leutenbach: 35 Mal "Oh"

LEUTENBACH - In diesem Jahr stellte Pfarrer Herbert Hautmann das Staunen in den Mittelpunkt der Christmette im Sankt- Moritz-Kirchlein oberhalb Leutenbachs.

Die Christmette in St. Moritz, dem Kirchlein oberhalb von Leutenbach, war auch dieses Jahr bei den Gottesdienstbesuchern gefragt. Mit volkstümlichen Liedern wurde das Weihnachtsfest besungen.



Jedes Jahr kommen Besucher aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus an Weihnachten hierher. Angefangen von den Hirten auf dem Felde bis zu aktuellen Ereignissen sei Staunen eine wichtige Grundhaltung des Menschen, betonte Hautmann. "Oh" als Begriff des Staunens komme im katholischen Gesangbuch rund 35 Mal vor. Die Stimmung in der Kirche war derart gelöst, dass Hautmann spontan zum Ende seiner Predigt das Gloria aus der Schubertmesse anstimmte und alle Gläubigen in den Chor mit einfielen. Das Torbergtrio aus Neunkirchen mit Otto Rehm an der Zither schmückte die Feier mit volkstümlichen Liedgut aus.

Kirchenpfleger Reinhard Weber dankte allen, die zum Gelingen der Feier beigetragen haben; etwa Mesner und Organisator Eustach Kern, der überdies im Sommer sonntags die Kirche für Besucher öffnet, und Susanne Heid mit ihrem Orgelspiel und Sologesang. Nicht zu vergessen sind die Frauen aus Ortspitz, die das Kirchlein für das Fest hergerichtet hatten.

