Sternsinger in Forchheim dringend gesucht

In der Pfarrei St. Martin unterstützen drei "Sternsinger-Oldies" die Kinder - 06.01.2018 09:00 Uhr

FORCHHEIM - Caspar, Melchior und Balthasar haben Nachwuchsprobleme. Denn bis auf einige Ausnahmen gehen am Dreikönigstag viel zu wenig Kinder mit den Sternsingern auf Tour. Die Pfarrei St. Martin hat das Personal-Problem jetzt gelöst.

Michael Klaus, Markus Schmidt und Marcus Morgenroth (v.l.) sind für die Pfarrei St. Martin als Sternsinger unterwegs. © Foto: Schmidt



Nein, einen Vergleich mit den "Rolling Stones", den wollen wir an dieser Stelle nicht bringen und doch haben die Sternsinger-Oldies von St. Martin schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Knapp 150 Jahre sind es, zählt man das Lebensalter von Caspar, Melchior und Balthasar, also Schmidt, Kraus und Morgenroth, zusammen. "Aus einer Gaudi heraus", so erzählt Markus Schmidt und auch aus der Not geboren, habe man sich vor fünf Jahren dazu entschlossen, die jugendlichen Sternsinger von St. Martin zu unterstützen.

Die "Men-Power" der Drei kommt dabei nicht von ungefähr. Schmidt, Morgenroth und Kraus sind seit vielen Jahrzehnten in der Gemeinde St. Martin fest verwurzelt, waren in Jugend und Kindheit Ministranten und sind heute in der Pfarrei engagiert.

Und von ihrem Sternsinger-Job kamen und kommen die Drei wohl in den nächsten Jahren auch nicht mehr los. "Wir haben immer zu wenig Kinder, die sich als Sternsinger engagieren", klagt Schmidt. Gleichzeitig ist die Kirchengemeinde St. Martin durch die zahlreichen Neubauviertel in der Innenstadt in den vergangenen Jahren rapide gewachsen: Das alte Müller- und Seiboldgelände in der Ruhalmstraße wurde bebaut, das ehemalige Hallenbad-Gelände ebenso und auch der Jahnpark kam in den letzten Jahren als Einsatzort für die Sternsinger mit hinzu.

Weil die Fußwege weit und oftmals auch zu weit sind, hat man seit ein paar Jahren das "Sternsinger-Taxi" im Einsatz. Der Shuttle fährt die "Königs-Delegation" etwa von St. Martin hinaus in den Augraben und nach getaner Arbeit auch wieder zurück.

Gerade Altenheime sind es, wo die Sternsinger-Oldies ihren Einsatz haben: "Da gehen die Kinder nicht so gerne hin", sagt Schmidt. Als Erwachsener hingegen, mit einem ganz persönlichen Erfahrungsschatz und auch Lebensjahren, da weiß man hingegen, wie man mit den betagten Bewohnern umgehen muss.

Gerade dann etwa, so erzählt Schmidt, wenn im Demenzzentrum bei den Senioren ein Fünkchen Erinnerung aufflackert, wenn sie die Drei Könige sehen, wenn die Alten mitsingen und sich über den Besuch und auch über Zeit zum Reden freuen, dann kullere auch schon mal die eine oder andere Träne über das Gesicht der Besucher. Vor Freude, vor Rührung und auch weil Bilder an bessere Tage zurück kehren. Bei der Feuerwehr und bei den närrischen Siedlern sind die Oldies unterwegs, singen und sammeln Spenden für notleidende Kinder. Auch in den Innenstadtbrauereiwirtschaften gehen die Drei zur Mittagszeit am Dreikönigstag ein und aus, "da bringst du viel Spendengelder zusammen".

"Christus segne dieses Haus", ist einer ihrer Segenssprüche, sie singen das Sternsinger-Lied und haben ein Rauchfass und Kreide im Gepäck. Klar, werde an Haustüren, aber auch im Wohnzimmer der Besuchten dabei auch das eine oder andere Weihnachtsplätzchen verspeist oder eine Tasse Glühwein zum Aufwärmen getrunken. "Die Menschen warten meistens schon auf uns und sind jedes Mal hoch erfreut."

Doch eine Gaudiveranstaltung, die sei die Sternsinger-Tour für die drei Oldies keineswegs, darauf legt Schmidt großen Wert. Bis zu zwölf Stunden sind sie am Dreikönigstag unterwegs, oftmals bei klirrender Kälte oder typisch fränkischem nasskaltem Weihnachtswetter. Auch am Samstag wieder: "Das ist für uns alle eine echte Herzensangelegenheit."

