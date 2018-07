Stimmen Sie ab: Wer wird Miss und Mister Annafest 2018?

FORCHHEIM - Egal ob im Dirndl, in der Lederhose oder in einem anderen originellen Outfit - beim Annafest in Forchheim haben sich jeweils 14 weibliche und männliche Kandidaten vor unserer Fotowand ablichten lassen. Jetzt sind Sie gefragt: Wer wird Miss und Mister Annafest?

Beim Voting können Sie vom 24. bis 30. Juli entscheiden, wer gewinnt. "Miss Annafest" und "Mister Annafest" erhalten jeweils 250 Euro. Außerdem werden unter allen, die ihre Stimme online abgeben, fünf mal 50 Euro verlost. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, schreiben Sie bitte eine Mail mit dem Betreff "Annafest" an gewinnspiel@nordbayern.de. Alle Gewinner werden am 31. Juli auf annafest-forchheim.de veröffentlicht.

Hier sind die Kandidaten aus dem letzter Jahr:

Abstimmung Wer wird Miss Annafest 2018? Wählen Sie hier Ihre Favoritin! Ob in Dirndl oder Lederhosen: 14 Mädels haben sich vor unserer Fotowand am Annafest ordentlich in Szene gesetzt. Sie alle kämpfen um ein und den selben Titel: Die Miss Annafest 2018. Hier können Sie für Ihre Favoritin abstimmen!



Abstimmung Wer wird Mister Annafest 2018? Wählen Sie Ihren Favoriten! 14 Männer haben sich auf dem Forchheimer Annafest ablichten lassen und wollen mit ihrem netten Lächeln, Charme und strammen Wadeln überzeugen. Sie alle wollen nur eins: Mister Annafest 2018 werden. Hier können Sie für Ihren Favoriten abstimmen!



