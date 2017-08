Stolpersteine: Ein Stück Forchheimer Geschichte im Asphalt

FORCHHEIM - Es gibt sie in Nürnberg, Bamberg und Hamburg: "Stolpersteine", die an das Schicksal deportierter Juden erinnern. Auch in Forchheim sollen die kleinen Würfel verlegt werden. Als Termin wird der Februar kommenden Jahres anvisiert.

Der Künstler Gunter Demnig verlegt auch in Forchheim die Stolpersteine persönlich. Unser Bild wurde im vergangenen Jahr bei der Erstverlegung der Stolpersteine in Neumarkt aufgenommen. © Archivfoto: André De Geare



"Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist", so zitiert Gunter Demnig den Talmud, eines der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums. Mit in den Gehweg eingelassenen Steinen vor den Häusern will der Künstler die Erinnerung an die Menschen lebendig halten, die einst hier wohnten.

Auch Forchheim will mit den Mini-Messing-Würfeln auf das Schicksal der Forchheimer Juden erinnern, die während des Nationalsozialismus deportiert oder ermordet wurden. Im Mai gaben die Stadträte des Haupt-, Personal- und Kulturausschusses dafür grünes Licht. Das Netzwerk für Respekt und Toleranz, in dem auch die beiden christlichen Kirchen und das "Bündnis gegen Extremismus jeder Art" sowie die Initiative "Bunt statt Braun" vertreten sind, hatte den Vorschlag eingebracht und den Antrag gestellt.

Im kommenden Jahr, im Februar, soll die erste Stolperstein-Verlegung sein, bestätigt Ludwig Preusch, Vorsitzender des Netzwerks für Respekt und Toleranz, angedacht sei der 21. Februar. Denn der Künstler Gunter Demnig habe "eine gewisse Vorlaufzeit". Der 70-jährge Künstler erinnert an die Opfer der NS-Zeit, indem er vor ihrem letzten selbstgewählten Wohnort Gedenktafeln aus Messing ins Trottoir einlässt.

14 Stolpersteine sind geplant

Für Forchheim sind insgesamt 14 Stolpersteine geplant, die nach und nach verlegt werden sollen. Den Anfang machen im Februar Steine am Paradeplatz, etwa auf Höhe von Foto Brinke und auf Höhe des Rewe-Marktes. "Die genauen Standorte sind noch nicht klar", erklärt Preusch, "bei unserem nächsten Arbeitstreffen des Netzwerkes soll im Herbst darüber entschieden werden".

Auch Schüler sollen in das Stolperstein-Projekt mit eingebunden werden erzählt Preusch: Im Rahmen von Projektarbeiten würden die Jugendlichen dann persönliche Hintergründe und Schicksale der Opfer herausarbeiten und bei der Verlegung der Steine vortragen.

Gefertigt werden die Steine für 120 Euro pro Stück, die Kosten werden aus dem Vereinskonto "Bunt statt braun" getragen. Wer die Stolpersteine unterstützen möchte kann dies mit einer Spende tun. Dazu ist einfach ein Betrag nach Wahl mit dem Stichwort "Stolperstein" auf das Vereinskonto "Bunt statt braun" bei der Sparkasse Forchheim zu überweisen. IBAN: DE 5676 3510 4000 2052 3767.

