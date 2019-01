Störche: Keine Lust auf den Süden

FORCHHEIM - Über 300 Störche sind im Winter in Bayern gesichtet worden. Die milden Winter werden als Grund genannt, dass die Störche nicht mehr in den Süden fliegen. Die Kälte macht ihnen nichts aus. Und wenn es doch kalt wird, reicht ein Flug nach Spanien zu den Müllhalden, dort finden sie genug zu fressen. Doch sind das die einzigen Gründe und wie sieht es im Landkreis Forchheim aus? Wir sprachen mit Helmut Schmitt Kreisvorsitzender des Landesbund für Vogelschutz.

Helmut Schmitt © F.: Malbrich



Herr Schmitt, ist der überwinternde Storch ein Bild mit Seltenheitswert?

Helmut Schmitt: Das ist regional ganz verschieden. Bei uns im Landkreis Forchheim und weiter nördlich gibt es bisher nur einzelne Störche im Winter, im Aischtal bereits ganze Gruppen. Während bis zum Jahr 2000 in Bayern nur vereinzelt Störche hier blieben, weil sie den Abflug im Herbst wegen einer Verletzung nicht geschafft haben, hat das Phänomen der Überwinterung seither schleichend zugenommen und zwar von Südwest nach Nordost. Hauptursache sind ehemalige Zuchtstörche, denen man in der Schweiz, dem Elsass und Baden-Württemberg bei Wiederansiedlungsprogrammen das Wegfliegen abgewöhnt hat und die natürlich nicht nur dort geblieben sind, sondern zunehmend zu uns nach Bayern übersiedeln. Diese Überwinterer sind aber leider nicht als "Wetterfrösche" zu verwenden.

Ist es nicht der sichere Tod der Störche, wenn es zu einem plötzlichen Kälteeinbruch kommt?

Helmut Schmitt: Genauso wie unsere kleinen Singvögel plustern sie sich stärker auf und verstecken Schnabel und Beine möglichst gut im Gefieder. Aber das ist kein echtes Problem. Graureiher, Kohlmeisen und andere überwintern bei uns auch. Vögel haben ihre "Daunenjacke" ja schon an. Sicher helfen auch die in den letzten Jahren zunehmend milden Winter dazu, dass Störche hier leichter überwintern können. Das Phänomen des Klimawandels lässt sich aber durch die Auswilderung von Zuchtstörchen nicht mehr am Weißstorch eindeutig nachweisen.

Wenn die Störche nun im Winter hier bleiben und Nahrung verbrauchen, sind dann andere Vögel, die schon immer hier überwintert haben, in ihrem Nahrungsangebot so eingeschränkt, dass sie dadurch im Bestand bedroht werden könnten?

Helmut Schmitt: Nein. Grundsätzlich verlassen uns vor allem die Insektenfresser, während die Körnerfresser sich lieber den aufwändigen und gefährlichen Zug auf die Südhalbkugel sparen. Aber Mäuse oder kleine Fische sind eigentlich genug vorhanden. Das zeigt unter anderem auch die neue Entwicklung beim Silberreiher, der erst seit wenigen Jahren zunehmend nach Bayern extra zum Überwintern einfliegt.

PETRA MALBRICH