Hier kommen der Winteransichten im Landkreis Forchheim: Unsere Leser und Fotografen haben sich auf die Suche nach den schönsten Ansichten in Eis, Schnee und Kälte gemacht.

Aus Unachtsamtkeit ist eine 19-jährige Ford-Fahrerin am Donnerstagvormittag zwischen Pinzberg und Gosberg mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Der Pkw überschlug sich mehrfach und landete im Straßengraben. Die Feuerwehr musste das Autodach aufschneiden, um die mittelschwer verletzte Frau aus dem Wrack zu bergen.

Die Künstler Hartmut Klinge aus Ebermannstadt und Elmar Berner aus Gräfenberg stellen in den Räumen des "Lagermeister" (ehemaliges Vögele-Geschäft) in der Hauptstraße in Forchheim aus. Und zeigen, dass Kunst nicht immer ernst sein muss und sogar Spielzeug für Erwachsene sein kann.