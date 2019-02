Störung in der Leitung? Kein Internet in Kirchehrenbach

Auch Festnetzanschlüsse waren "tot" - Hintergründe sind noch unklar - vor 36 Minuten

KIRCHEHRENBACH - In Kirchehrenbach hat es in den letzten Tagen offenbar Störungen im Netzbereich der Telekom gegeben. Wie NN-Leser mitteilten, waren in den betroffenen Haushalten ab Dienstag die Festnetzleitungen "tot", ebenfalls hatten sie keinen Internetzugang mehr.

Zwischenzeitlich funktionieren Telefone und Internetverbindungen wieder. Bislang gab es seitens der Telekom noch keine Stellungnahme über die Hintergründe der Störung.

Ende letzten Jahres war in Teilen von Weilersbachs und Kirchehrenbac das Telefonieren mit Handy im Netz des Anbieters O2 monatelang nur eingeschränkt möglich.