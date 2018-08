Strabs: Forchheim gewinnt Berufungsverfahren

FORCHHEIM - Die Stadt Forchheim hat das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtes Bayreuth (VG) in Sachen „Straßenausbaubeiträge Kasernstraße“ vom Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) in München überprüfen lassen und die Berufung gewonnen.

Anliegerstraße oder nicht? Das war die Frage vor dem Oberverwaltungsgericht in München. © Ralf Rödel



Daraufhin wird das Urteil des VG vom 13.09.2017 abgeändert: Die Klage wird abgewiesen, die Kläger haben die Kosten der Verfahren in beiden Rechtzügen als Gesamtschuldner zu tragen. Revision wird nicht zugelassen. Forchheim hatte gegen das Urteil des VG in Sachen „Straßenausbaubeiträge Kasernstraße“ Berufung eingereicht. Der Stadtrat wurde in der Sitzung vom 26. Oktober 2017 über diesen Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Der Jurist der Stadt Forchheim, Till Zimmer, erklärte damals die Entscheidung der Stadtverwaltung: „Das Urteil weicht von der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ab, deshalb sind die Erfolgsaussichten der Berufung gut.“



Bürger protestierten



Anlieger der Kasernstraße in Forchheim hatten den Bescheid zur Zahlung von Straßenausbaubeiträgen angefochten, die die Stadt für die Sanierung der Straße im Abschnitt zwischen der Egloffstein- und der Kanalstraße erhoben hatte. Das Verwaltungsgericht Bayreuth hatte der Stadt weitgehend Recht gegeben, den Bescheid allerdings teilweise aufgehoben und damit die Höhe der Forderung der Stadt gegenüber den Klägern verringert. Die Stadt wendete sich vor allem mit dem Argument gegen das Urteil, dass darin zu strenge Kriterien für die Abgrenzung des Anliegerverkehrs vom durchgehenden Verkehr angelegt wurden: „Durchgehender Verkehr ist jeder Verkehr, der die Straße, um deren Abrechnung es geht, als Verbindungsweg zwischen zwei anderen Straßen benutzt . . .“



Weit gefasster Begriff



Der BayVGH fasst den Begriff der Anliegerstraße dagegen erheblich weiter. Angewendet auf Forchheim heißt das, dass selbst wenn viele Autos das kurze Stück der Kasernstraße durchfahren, es sich dennoch um eine Anliegerstraße handelt, wenn die Autos das kleinräumige Umfeld als Ausgangspunkt oder als Ziel haben. Im Falle der Kasernstraße bedeutet dies, dass selbst die in unmittelbarer Nähe liegenden Schulen und der Friedhof zum sogenannten „Bauquartier“ dazugehören. Insoweit ist die Kasernstraße eben eine Anlieger- und keine Haupterschließungsstraße.

Der jetzige Urteilstenor lässt darauf schließen, dass der BayVGH an seiner Rechtsprechung festhält und die Kasernstraße als Anliegerstraße einstuft. Die Korrektur des Urteils sorgt in der Stadtverwaltung für Erleichterung: „Auch wenn nach der neuen Rechtsprechung die Zahlung von Straßenausbaubeiträgen seit dem 1. Januar 2018 entfällt, war das Urteil für uns wichtig: Es bedeutet, dass wir damals keine rechtswidrigen Bescheide gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern erlassen haben, sondern mit unserer Einstufung der Straßenausbaubeiträge richtig gelegen haben“, so Oberbürgermeister Uwe Kirschstein.