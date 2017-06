Strahlende Kinderaugen bei JeKi-Konzert in Forchheim

FORCHHEIM - "JeKi ist top". Da waren sich alle Kinder einig, die am Mittwoch in der Sparkasse in Forchheim ihr zweites großes JeKi-Konzert gegeben haben. Über 100 Kinder zeigten dort ihr Können auf Gitarren, Geigen, Klarinetten und vielen anderen Instrumenten und hatten dabei sichtlich Spaß an der Musik.

Schüler aus den Grundschulen in Heroldsbach, Hausen und Dormitz-Hetzles-Kleinsendelbach (Foto) musizierten für ihre Eltern, Verwandten und Lehrer beim zweiten Jeki-Konzert im Foyer der Sparkasse Forchheim. © Foto: Nina Eichenmüller



"Jedem Kind ein Instrument" (JeKi) nennt sich das Projekt, dass es seit rund sieben Jahren im Landkreis Forchheim für Grundschüler gibt. Alle Kinder sollen die Chance bekommen, ein Instrument zu erlernen - unabhängig vom Geldbeutel ihrer Eltern. Da Instrumente und Musikstunden relativ teuer sind, unterstützen auch die Gemeinden, die Sparkasse und das Musikhaus Thomann in Burgebrach das Projekt.

"Durch JeKi lernen die Schüler nicht nur ein Instrument, sie werden auch in ihrer Konzentration, Motorik und in ihren sozialen Fähigkeiten gefördert", erklärt Julia Deutsch, Fachberaterin für Musik im Schulamtsbezirk Forchheim.

Wichtig ist die Freude an Musik

Neben dem normalen Musikunterricht an den Grundschulen, gibt es eine Instrumentalstunde, in der die Schüler die Instrumente lernen und gemeinsam musizieren. Das Ergebnis dieser Übungsstunden durften die jungen Musiker am Mittwochabend ihren Eltern, Verwandten und Lehrern vortragen – mit Erfolg. Das Genre der Musikgruppen reichte von rockigen Liedern über Liebeslieder bis hin zu fröhlichen Kinderliedern.

"Mir macht Trompete spielen Spaß und ich kann das auch ziemlich gut", freute sich Felix aus Heroldsbach, der mit seinem Bläserorchester die letzten Lieder am JeKi-Konzert spielte. Zum Abschluss versammelten sich alle Kinder auf der Bühne und sangen gemeinsam mit ihrer Lehrerband und dem Publikum den Schluss-Song "Hip Hop JeKi ist top!".

NINA EICHENMÜLLER