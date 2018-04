Straße zwischen Drosendorf und Flugplatz wird gesperrt

Grund sind Bauarbeiten - Umleitung wird ausgeschildert - vor 1 Stunde

DROSENDORF - Die Kreisstraße FO41 zwischen Drosendorf und dem Flugplatz Feuerstein ist von Montag, 9. April, bis Donnerstag, 26. April, ab der Ortsdurchfahrt Drosendorf wegen Bauarbeiten gesperrt.

Das teilt das Landratsamt mit. Die Umleitung wird demnach ausgeschildert und erfolgt über die Kreisstraße 5 bis zur Staatsstraße bei Drügendorf, weiter bis zur Einmüdnung in die B470 in Ebermannstadt, bis zum Abzweig in die Kreisstraße FO41 und weiter bis zum Flugplatz und zurück.