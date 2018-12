Straßensperrung bei Rüsselbach: Busse fahren anders

Vom 10. bis zum 31. Dezember gilt die Einschränkung — Schüler-Shuttle - vor 48 Minuten

KIRCHRÜSSELBACH - Im Bereich der Linie 217 im Raum Rüsselbach kommt es zu Änderungen in der Zeit vom 10. bis 31.Dezember. Grund ist die Straßenvollsperrung zwischen Mittel- und Kirchrüsselbach in dieser Zeit. Vor allem Schüler aus Kirchrüsselbach müssen sich früher auf den Weg zur Bushaltestelle machen.

Deswegen können die Busse der Linie 217 nur bis Unterrüsselbach fahren, teilt das Landratsamt mit. Für Schüler werde aber eine Beförderung sichergestellt: Schüler aus Oberrüsselbach werden regulär mit dem Shuttle abgeholt. Ein extra eingerichteter Shuttle holt die Schüler in Kirchrüsselbach ab. Schüler aus Kirchrüsselbach müssen zehn Minuten vor der fahrplanmäßigen Abfahrtszeit an der Haltestelle sein. Der Umstieg für die Schüler aus Ober- und Kirchrüsselbach zur Linie 217 erfolgt jeweils in Unterrüsselbach.

Auch für die Heimfahrten sind Shuttlebusse organisiert, die die Schüler nach Hause bringen. Einzig bei einem Unterrichtsende nach der 5. Stunde gibt es keinen Shuttle. Hier sorgt die Grundschule Igensdorf für eine Betreuung bis nach der 6. Stunde. Schüler aus Mittelrüsselbach laufen zur Haltestelle in Unterrüsselbach.