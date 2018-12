Das Weihnachtskonzert des Ehrenbürg-Gymnasiums Forchheim stand diesmal unter dem Eindruck technischer Schwierigkeiten - und dennoch wurde es es besinnlich-stimmungsvoller Abend in der Johanniskirche. Vor allem der Unterstufenchor begeisterte mit seinen 80 Sängern.

Das Weihnachtskonzert des Herder-Gymnasiums Forchheim in der Martins-Kirche hat die Zuhörer reich mit adventlichen Melodien und viel Harmonie beschenkt.

Was bringt das neue Jahr? Vor allem jede Menge Feste, Veranstaltungen und Musik im Landkreis Forcheim, die auf jeden Fall einen (oder mehere) Besuch(e) wert sind. Unsere zehn Ausgeh-Tipps für 2019.

Gemeinsam ist allen Kindern beim Sport die Erfahrung vom Scheitern, vom Wieder-Aufstehen, vom Vertrauen in sich und andere. Seit 2013 schlägt sich diese Erkenntnis in der Zusammenarbeit zwischen dem Handballclub Forchheim und der Lebenshilfe nieder. Beim "Spiel des Jahres" hat heuer die Integrative Gruppe (weiß) gegen die E-Jugend des HC Forchheim in der Realschulhalle Forchheim gespielt.