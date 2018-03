Streit um Grabgebühren in Forchheim geht weiter

FORCHHEIM - 2013 hat der Stadtrat Forchheim mit einer Erhöhung der Grabgebühren für die Gräber auf den sechs städtischen Friedhöfen einen regelrechten Proteststurm ausgelöst, der über Jahre andauerte. Voraussichtlich im Mai steht die nächste Diskussion über die Gebühren im Stadtrat an. Die wichtigsten Hintergründe und Fakten im Überblick.

Diese Thema beschäftigte die Bürger der Stadt Forchheim über die vergangenen Jahre immer wieder: Die Gebühren für die Gräber auf den städtischen Friedhöfen — im Bild der Neue Friedhof an der Heimgartenstraße. © Edgar Pfrogner



Wer setzt die Gebühren für den Friedhof fest?

Die Kommune im Rahmen einer Gebührensatzung und somit in Persona die Stadträte. Ein Friedhof ist, ähnlich wie die Wasserversorgung, eine sogenannte „kostendeckende Einrichtung“ einer Gemeinde. Das heißt, mit den von den Bürgern gezahlten Gebühren darf die Stadt weder ein Minus noch ein Plus schreiben.



Was stimmte bei der Erhöhung der Gebühren 2013 nicht?

Grundlage für die Entscheidung war ein Gutachten des kommunalen Prüfungsverbandes. Allerdings stellte sich — erst auf hartnäckige Nachfragen der Interessengemeinschaft (IG) „Überhöhte Grabgebühren“ — heraus, dass bei dieser Kalkulation mehrere Fehler begangen wurden. Beispielsweise hatte der Gutachter Plan- statt Ist-Zahlen als Berechnungsgrundlage verwendet. Die tatsächlichen Kosten für die Friedhöfe beliefen sich im Jahr 2012 auf 874.500 Euro und damit auf weniger als angenommen (973.600 Euro). Nach einer Neuberechnung des Gesamtkatalogs reduzierten sich die Gebühren für einige Bürger zum Teil um mehr als die Hälfte.

Wer hatte die fehlerhafte Berechnung angezweifelt?

Raimund Kupfer, ehemaliger Kassenleiter der Stadt. Er hat daraufhin die IG gegründet, die zwischenzeitlich fast 2000 Bürger vertreten hat. Schließlich korrigierte die Stadt insgesamt 467 Bescheide und erstattete Bürgern zu viel gezahltes Geld zurück.

Was passierte mit den Gebühren danach?

Die Friedhöfe mit ihren 7000 bis 8000 Gräbern schrieben wieder Minus. Die Gebühren hätten angepasst werden müssen, doch die Verwaltung setzte den Stadtratsbeschluss von Dezember 2015 nicht um — des Friedens willen. Anfang 2017 — an der Stadtspitze stand mittlerweile OB Uwe Kirschstein (SPD) — beschloss der Finanzausschuss die im Dezember 2015 bereits beschlossene Erhöhung zum 1. April 2017 umzusetzen. Doch der Stadtrat folgte der Entscheidung des Ausschusses nicht, machte Zweifel an der Berechnung laut und kritisierte, dass die IG nicht in die Diskussion mit eingebunden wurde. Auch die IG teilte diese Auffassung. Das Thema wurde vertagt. Bis heute ist das der Status Quo.

Wie geht es weiter?

Der zuständige Amtsleiter Walter Mirschberger wollte im Herbst 2017 eine neue Berechnung der Gebühren vorlegen. Das soll nun voraussichtlich im Mai im Stadtrat passieren. Zwischenzeitlich habe man mit der IG „gute Gespräche geführt“, sagt Mirschberger und will noch nicht verraten, ob und wie stark die Gebühren steigen und zunächst mit der IG sprechen. Kupfer bestätigt das für die IG. „Die Sache läuft gemeinsam und die Details brauchen Zeit“, sagt er und begründet damit die bisherigen Verzögerungen. „Schließlich wollen wir ein Ergebnis, das passt.“

