Streitberg: Einbrecher sind an Türen gescheitert

Polizei sucht Zeugen für Einbruchversuch vom Montag - vor 1 Stunde

STREITBERG - An den Zugängen zu einem Wohnhaus sind Montagnachmittag unbekannte Einbrecher gescheitert. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen versuchten Wohnungseinbruchs und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 12.30 und 16.45 Uhr versuchten die Einbrecher über die Haustüre sowie eine Terrassentüre in das Anwesen in der Straße "Streitburg" zu gelangen. An beiden Türen konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Täter mussten allerdings ihr Vorhaben aufgeben und entkamen unerkannt.

Der Kriminaldauerdienst der Kripo Bamberg hat Spuren gesichert und im Rahmen der Ermittlungen erste Befragungen durchgeführt. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler auch um die Mithilfe der Bevölkerung:

Wer hat am Montagnachmittag im Bereich Streitburg oder auch am Streitberger Berg verdächtige Fahrzeuge beobachtet?

Wer hat in diesem Bereich ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter Telefon (09 51) 91 29-4 91 entgegen.

Dieser Fall zeigt aus Sicht der Polizei, wie wichtig eine gute mechanische Sicherung von Fenstern und Türen ist. Für die kriminalpolizeilichen Fachberater bei den oberfränkischen Kriminalpolizeiinspektionen hat diese Investition ersten Rang bei den Beratungsgesprächen. Infos bei der Kriminalpolizei oder unter: www.polizei.bayern.de/oberfranken/schuetzenvorbeugen/beratung/adressen/index.html/725