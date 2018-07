Streitberg: Freibad im Fernsehen

Frankenschau berichtet über das Familienschwimmbad - vor 1 Stunde

STREITBERG - Fernseher einschalten am Sonntag um 17.45 Uhr: Dann flimmert ein Beitrag über das Streitberger Bad über den Bildschirm.

Das Streitberger Bad ist Thema eines Filmbeitrags am Sonntag. © Berny Meyer



„Land unter in Streitberg: Familienschwimmbad in Gefahr“, ist das Thema eines Fernsehbeitrags in der Frankenschau des Bayerischen Fernsehens am Sonntag, 29. Juli. Sendebeginn ist um 17.45 Uhr.