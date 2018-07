Streitberg: Motorradfahrer mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Biker prallte gegen ein Auto — B 470 für eine Stunde komplett gesperrt

STREITBERG - Wegen eines schweren Unfalls musste am Samstag die B470 in Höhe Streitberg eine Stunde lang komplett gesperrt werden. Dort kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Auto.

Am Samstagmittag befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße 470 in Streitberg Richtung Muggendorf. Auf Höhe der Einmündung zur Hans-Hertlein-Straße wollte der Biker offenbar eine 44-jährige Pkw-Fahrerin überholen, die nach links in die Hans-Hertlein-Straße einbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge prallten mit voller Wucht gegeneinander. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Erlangen gebracht, die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 12000 Euro.

Die Bundesstraße 470 war während der Unfallaufnahme für eine Stunde komplett gesperrt. Zur Verkehrsregelung und Absperrung war die Freiwillige Feuerwehr Streitberg eingesetzt.