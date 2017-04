Streitberger Bad erhält Fördergelder

Die Bayerische Landesstiftung spendiert Freibad neue Umkleiden - vor 38 Minuten

EGGOLSHEIM/STREITBERG - Zwei Baudenkmäler in Eggolsheim und Streitberg dürfen sich über Fördermittel des Freistaats freuen.

Das Streitberger Familienbad kann im Moment jede Unterstützung gebrauchen. © Paul Pöhlmann



Das Streitberger Familienbad kann im Moment jede Unterstützung gebrauchen. Foto: Paul Pöhlmann



Das teilten die Landtagsabgeordneten Thosten Glauber (FW) und Michael Hofmann (CSU) beinahe gleichzeitig mit.

Demnach wurden in der jüngsten Sitzung des Stiftungsrats der Bayerischen Landesstiftung in München für den Landkreis Forchheim die Anträge zur Sanierung eines "ortsbildprägenden Baudenkmals" in Eggolsheim und zur Erneuerung der Umkleidekabinen im Streitberger Freibad befürwortet.

Nun gehen 7900 Euro an das Anwesen in der Hartmannstraße 7 in Eggolsheim und 3400 Euro an das denkmalgeschützte Freibad in Streitberg.

Insgesamt ist über Fördermittel von mehr als 9,5 Millionen Euro entschieden worden – auf Projekte in Oberfranken entfallen dabei rund 790 000 Euro. Die Bayerische Landesstiftung unterstützt vor allem Baumaßnahmen im kulturellen und sozialen Bereich.