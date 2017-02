Streitberger freuen sich auf neuen Dorfplatz

Wasserlauf wird wieder sichtbar gemacht — Neue Zufahrt für Anwesen — Viel Lob für den Planer - vor 59 Minuten

STREITBERG - Der Dorfplatz in Streitberg bekommt ein neues Gesicht. Planer Thomas Krawelitzki stellte dem Wiesenttaler Gemeinderat den mit den Anliegern erarbeiteten Entwurf vor. Demnach wird vor allem die Ostseite umgestaltet, mit einem von der Straßenführung durch Grün abgetrennten Gehweg.

Der Entwurf für den neuen Streitberger Dorfplatz erhielt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates viel Zustimmung. © Foto: Pauline Lindner



Der Entwurf für den neuen Streitberger Dorfplatz erhielt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates viel Zustimmung. Foto: Foto: Pauline Lindner



Weil darunter der Wedenbach verrohrt fließt, soll das Wasser auch an der Oberfläche erscheinen. Krawelitzki stellt sich dazu einen nutzbaren Quelltopf vor, aus dem das Wasser in eine „steinerne Rinne“ läuft. Der über dem Niveau liegende Wasserlauf soll an die Besonderheit der Bäche im Karstgebiet erinnern. Der Wasserlauf soll vom Wedenbach gespeist werden.

Gegenüber, vor dem Gasthof Schwarzer Adler, soll ein Brunnen aufgestellt und der historische am Platzzugang wiederbelebt werden.

Durch das Projekt Dorfplatz sollen zwei hinter dem Gasthof liegende Anwesen besser angeschlossen werden. Auf der Seite zum Hotel Post hin wird für sie eine Zufahrt geschaffen, die so breit wird, dass eine Zeile Parkplätze entsteht. Der Eigentümer hat der Gemeinde seine Zustimmung und Verkaufsabsicht signalisiert.

„Größter gemeinsamer Nenner“ nannte Bürgermeister Helmut Taut (FWW) die vorgelegte Skizze, die aus den Ideen der Betroffenen entstanden ist. Einen Großteil der Baumaßnahmen werde man allerdings nach Fertigstellung gar nicht sehen: die Erneuerung der Verrohrung des Wedenbachs.

Im Gegensatz zum Schmutzwasserkanal sei sie derzeit sehr schadhaft; es habe schon Rohrbrüche gegeben. Auch dieser Erweiterung des Konzepts stimmte der Rat einstimmig zu. Zuvor hatten Marco Trautner (FWW) und Joachim Gebhardt (BGS) das Konzept gelobt und das Verhandlungsgeschick des Planers hervorgehoben.

PAULINE LINDNER