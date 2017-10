Strohballen bei Gräfenberg brennen lichterloh

Polizei schließt vorsätzliche Brandstiftung nicht aus - vor 29 Minuten

GRÄFENBERG - Am Donnerstag, gegen 11.15 Uhr, fingen in der Gemarkung "Heutal" am Feldweg von der B2 in Richtung Lillinger Höhe 15 Strohballen Feuer.

Da der Landwirt laut Polizei das Feuer selbst bemerkt und die abgebrannten Ballen bereits mit einem Radlader zusammengeschoben hatte, war ein Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr erforderlich. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.

Die Ermittler der Polizei schließen vorsätzliche Brandstiftung nicht aus und bitten um sachdienliche Hinweise. Insbesondere werden Zeugen, die am Brandort oder in der Nähe verdächtigte Personen beobachtet haben, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefonnummer 09194-73880 in Verbindung zu setzen.