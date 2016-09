Studenten in der Sperrzone: Tschernobyl im Pfalzmuseum

Eindrucksvolle Bilder vom Unglücksort der Reaktorkatastrophe - vor 51 Minuten

FORCHHEIM - Das Pfalzmuseum bietet derzeit in seinem Gewölbe eine kleine, aber beeindruckende Foto-Ausstellung zu "Tschernobyl — 30 Jahre nach der Katastrophe". Drei Studenten der Neueren und Neuesten Geschichte mit Schwerpunkt Osteuropa haben sich dafür in das radioaktiv verstrahlte Gebiet im Grenzgebiet der Ukraine zu Weißrussland gewagt.

Drei Geschichtsstudenten haben sich dorthin gewagt, wo vor 30 Jahren ein Atomreaktor explodierte (v. li.): Jakob Rauschenbach, Philipp Winkler und Clemens Decker (nicht im Bild). Lilia Antipow kann sich noch gut an die Zeit erinnern. © F.: Güldner



Drei Geschichtsstudenten haben sich dorthin gewagt, wo vor 30 Jahren ein Atomreaktor explodierte (v. li.): Jakob Rauschenbach, Philipp Winkler und Clemens Decker (nicht im Bild). Lilia Antipow kann sich noch gut an die Zeit erinnern. Foto: F.: Güldner



Es sieht aus wie in den verlassenen Geisterstädten des Wilden Westens oder wie in Pompeji und Herculaneum, die unter der Asche des Vesuv begraben lagen. Nur etwas moderner. Wo einst tausende Fußballfans des FC Stroitel gejubelt haben, verfallen die Tribünen mehr und mehr. Dabei war das Avanhard Stadion erst sieben Jahre vor der Explosion im Kernkraftwerk Tschernobyl fertiggestellt worden. Überall greift die Natur um sich, überzieht Straßen und Plätze unaufhaltsam mit einer grünen Decke.

"Es scheint, dass die Radioaktivität für Tiere und Pflanzen die geringere Gefahr darstellt als der Mensch", so Jakob Rauschenbach (28) aus Erlangen. Der künftige Lehrer hat bei seinem Rundgang "als Tourist" die Überbleibsel menschlicher Zivilisation eingefangen. Ein zugewucherter Schlafsaal im Kindergarten, eine Schule, in der Gasmasken von der Decke hängen oder leere Läden, in die keine Kundschaft mehr kommt.

Einen Tag lang waren die 15 Studierenden der Universität Erlangen-Nürnberg im Mai 2015 in der Sperrzone unterwegs, die "so groß wie Luxemburg ist". Dabei machten einige mit dem Smartphone Schnappschüsse, die eigentlich nur als Erinnerung gedacht waren. Nun hängen knapp 50 großformatige Fotografien an den Wänden und erzählen von einem Kulturpalast, dessen einstige Pracht hinter dem bröckelnden Putz und den rostenden Eisenträgern nur noch zu erahnen ist. Im Schwimmbad hat schon lange niemand mehr seine Runden gedreht, während sich im Kühlwasser des lange nach dem Super-Gau noch betriebenen Kernkraftwerkes zahllose Fische tummeln.

"Es leben sogar noch einige ältere Menschen dort, die nicht weg wollten oder wieder zurückgekehrt sind", so Philipp Winkler (28) aus Georgensgmünd. In den Ruinen leben unter den rund 2000 Arbeitern, die versuchen, die einsturzgefährdeten Reste des Kernkraftwerkes Tschernobyl mit einer riesigen Betonkuppel zu überwölben, inzwischen auch Wölfe, Bären und Hirsche. "Es ist ein richtiges Naturparadies", sagt Jakob Rauschenbach. Allerdings von einem Grenzzaun und Wachposten umgeben.

Stille im Vergnügungspark

Im Zentrum der Ausstellung steht die sowjetische Musterstadt Prypjat, die vor 30 Jahren von heute auf morgen aufgegeben wurde. Wie viele andere Orte auch, an die eine "Allee der verlassenen Dörfer" erinnert. Zurück geblieben ist ein Freilichtmuseum, dass vom menschlichen, technischen und politischen Versagen kündet. Besonders eindrücklich sind die Bilder des Vergnügungsparks geworden, der nur Stunden nach dem Atomunfall hätte für Belustigung und Zerstreuung sorgen sollen.

Die Ausstellung im Pfalzmuseum ist noch bis zum 14. September zu sehen. Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr; Eintritt fünf Euro.

Udo Güldner