Sturm legt Stromleitung lahm

Straße zwischen Lützelsdorf und Wannbach seit 9.21 Uhr gesperrt - Stromausfall in Wannbach - Umgestürzte Bäume in Kunreuth - vor 7 Stunden

WANNBACH - Der Sturm der am Vormittag über Stadt und Landkreis Forchheim hinweg fegte, hat vor allem das Trubachtal getroffen. Aber auch rund um Kunreuth und Rangen sind Schäden zu vermelden.

Nicht nur im Raum Herzogenaurach, wo dieses Bild entstand, musste die Feuerwehr ausrücken. Auch im Landkreis Forchheim mussten umgestürzte Bäume von den Fahrbahnen geräumt werden. © news5



Am schlimmsten hat es wohl die Örtchen im Trubachtal getroffen: Dort stürzten mehrere Bäume auf die Fahrbahn, die Strecke von Pretzfeld kommend in Richtung Egloffstein ist seit heute morgen, 9.21 Uhr, zwischen Lützelsdorf und Wannbach gesperrt. In Wannbach ist aufgrund des Sturms der Strom ausgefallen, Techniker des Energieversorgers EON sind nach Angaben der Feuerwehr vor Ort. Auch den Kreisbienenlehrstand in Lützelsdorf hat der Sturm erwischt: Dort wurde ein angrenzender Schuppen in Mitleidenschaft gezogen und im Ort mehrere Schuppendächer abgedeckt. In Rangen stürzten einige Bäume auf die Fahrbahn. Mehrere Einsatzstellen meldet die Feuerwehr zwischen Weingarts und Kunreuth. Auch hier stürzte ein Baum auf die Fahrbahn und wurde eine Feldscheune abgedeckt. bhe