Sturmbilanz: Baum kracht bei Muggendorf in Stromleitung

FORCHHEIM - Seit Sonntagnacht fegt Sturmtief "Herwart" auch über den Landkreis Forchheim. Feuerwehren sind im Einsatz, um herabgestürzte Äste und Bäume zu beseitigen.

Sturm Herwart bringt Äste zum brechen, Verkehrsschilder und Bauzäune - wie auf dem Forchheimer Marktplatz - zum umfallen. Foto: Roland Huber



Ein Polizeisprecher der Polizeiinspektion Ebermannstadt spricht von "kleineren Sachschäden", die Sturm "Herwart" bisher hinterlassen hat. Hauptsächlich handele es sich um herabgestürzte Äste und umgefallene mobile Verkehrsschilder, die parkende Autos beschädigten. Teilweise waren und sind die Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz, um Straßen und Autos von Ästen frei zu machen.

Baum in Stromleitung gekracht

Auf der Kreisstraße zwischen Muggendorf und Wohlmannsgesess ist ein Baum in die Stromleitung gekippt. Daraufhin musste die Straße kurzfristig gesperrt werden, die Feuerwehr entfernte den Baum. Die Stromversorgung hat bereits am Nachmittag wieder funktioniert.

In der Forchheimer Hainbrunnenstraße hat die Feuerwehr Äste, die in die Straße hineinhingen, vorsorglich entfernt. Zudem seien Bauzäune umgefallen. In Neunkirchen sind 30 Meter eines Bauzaunes umgekippt. Im Wald zwischen Serlbach und Reuth ist ein Baum auf einen Waldweg gestürzt. Am Montag soll der Baum von Mitarbeitern der Stadtförsterei beseitig werden - solange ist der Weg gesperrt. Ansonsten spricht die Polizei Forchheim von keinen großen Schäden.

Am frühen Sonntagmorgen war die Feuerwehr Thuisbrunn nach Hohenschwärz gerufen worden. Beim Eintreffen des Löschgruppenfahrzeugs war die Straße rund 20 Zentimeter überflutet. Laub verstopfte die Gullys und somit konnte die große Menge an Wasser nicht mehr abfließen. Die Einsatzkräfte reinigten die Fahrbahn, der Einsatz war zügig beendet. Zu heftigeren Schäden kam es in anderen Regionen Frankens und der Oberpfalz.

Deutscher Wetterdienst warnt

Personen sind nach aktuellem Stand im Landkreisgebiet nicht verletzt worden. Straßen mussten - bis auf die kurzfristige Sperrung in Muggendorf - nicht gesperrt werden. Hingegen kam es in den Morgenstunden am Sonntag zu Beeinträchtigungen im regionalen Zugverkehr. So war die Strecke zwischen Fürth und Cadolzburg zeitweise gesperrt. Voraussichtlich fällt "Herwart" nicht ganz so stark aus wie "Xavier" Anfang Oktober.

Bis in den Sonntagabend hinein warnt der Deutsche Wetterdienst für den Landkreis Forchheim vor Windböen, die in der Spitze auf heftiger ausfallen können.

Bei Spaziergängen durch den Wald ist auch Tage nach dem Sturm zur Vorsicht geraten. Abgebrochene Äste, die sich in den Bäumen verhakt haben, können noch Tage später herunterfallen.

