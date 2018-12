Sturmschäden in und um Forchheim

Baum knallt auf Straße - Bauzaun trifft vorbeifahrendes Auto - 09.12.2018 11:56 Uhr

FORCHHEIM - Bis Sonntagmorgen sind bei der Polizeidienststelle in Forchheim keine Meldungen wegen Sturmschäden eingegangen. Dann aber hat der starke Wind doch Spuren hinterlassen.

Starke Windböen sind durch den Landkreis Forchheim gewirbelt. © Oliver Berg/dpa



Starke Windböen sind durch den Landkreis Forchheim gewirbelt. Foto: Oliver Berg/dpa



In der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Forchheim ist am Sonntagvormittag aufgrund der starken Windböen ein Bauzaun auf ein vorbeifahrendes Auto gestürzt und hat geringen Sachschaden angerichtet. Verletzt wurde niemand, heißt es von Seiten der Polizei. In Haid am Ortseingang ließ der Sturm einen Baum auf die Straße fallen, dabei wurde auch einen Zaun erwischt.

Von Samstag auf Sonntagmorgen fegten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Stundenkilometern, von Westen her kommend, über den Landkreis, heißt es laut unwetteralarm.com. Der Deutsche Wetterdienst spricht allerdings davon, dass es sich um keine warnrelevanten Böen gehandelt hat und sagt für den Wochenanfang regnerisches Wetter zwischen fünf und sechs Grad voraus.

Der Wetterochs hat auch keine besseren Aussichten: "Am Montag ist es wechselnd bewölkt und bei einem in Böen starken Nordwestwind gibt es zahlreiche Regen- und Schneeregenschauer", bis Donnerstag hält sich voraussichtlich die nasskalte Luft. Am Freitag soll mildere Luft vom mittleren Nordatlantik im Landkreis ankommen.

Ende September hatte Sturmtief Fabienne sein Unwesen auch im Landkreis Forchheim getrieben.

Beke Maisch Forchheim E-Mail