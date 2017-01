Schneeregen und eisige Windböen: Am Freitag, den 13. Januar, hat das Sturmtief "Egon" die Region durcheinander gewirbelt. In Forchheim hat es besonders den Stadtwald schlimm erwischt, der auch noch in den nächsten Tagen für Besucher gesperrt sein wird. Auch der Friedhof in Forchheim ist vorerst nicht zugänglich. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann