Super Mario rettet Peach nun doch nicht in Burk

Zirkuswerkstatt Buckenhofen wechselt kurzfristig nach Heroldsbach - vor 9 Stunden

FORCHHEIM - Der SV Buckenhofen hat seine heute stattfindende große Zirkuswerkstatt-Aufführung kurzfristig von der Turnhalle in Burk in die Hirtenbachhalle nach Heroldsbach verlegen müssen. Hintergrund ist, dass die Burker Turnhalle nicht als Versammlungsstätte für mehr als 200 Personen zugelassen ist.

Bilderstrecke zum Thema KiZiBu Buckenhofen: Jonglage, Akrobatik und zirzensische Vorführungen Über 90 KInder, Jugendliche und junge Erwachsene von sechs bis 24 Jahren haben die Jahresvorführung des Kinderzirkus Buckenhofen in der Turnhalle Burk zu einem tollen zirzensichen Erlebnis gemacht.



Am Donnerstagnachmittag ging für Marion Knauer beinahe die Welt unter. Gerade war sie mit einigen freiwilligen Helferinnen und Helfern dabei, erste Aufbauarbeiten in der Turnhalle Burk zu koordinieren für die beiden Aufführungen des Spektakels "Super Mario rettet Peach" der Zirkuswerkstatt des SV Buckenhofen (wir berichteten). Knauer ist Jugendleiterin des Vereins und verantwortet die Zirkuswerkstatt und die damit zusammenhängenden Gruppen der Bewegungskünste seit vielen Jahren.

Angesichts von sehr vielen angekündigten Eltern, Großeltern, Freunden und Verwandten der mitwirkenden Jugendlichen fragte sie dann doch noch einmal im Ordnungsamt an, ob die Aufführungen wie geplant mit rund 90 Artistinnen und Artisten und mit jeweils bis zu 250 Besuchern stattfinden kann. Antwort: Nein, die Halle darf maximal mit 200 Personen insgesamt belegt werden. In diesem Moment tat sich für Marion Knauer und ihr Team ein großes, schwarzes Loch auf. Die Frage war: Absagen, verlegen oder Besucher abweisen?

Die Burker Turnhalle hat einen Notausgang (links an der Seite). Dennoch muss für eine Veranstaltung mit mehr als 200 Personen ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung im Rahmen der Versammlungsstättenverordnung gestellt werden. © Foto: Huber



Die Burker Turnhalle hat einen Notausgang (links an der Seite). Dennoch muss für eine Veranstaltung mit mehr als 200 Personen ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung im Rahmen der Versammlungsstättenverordnung gestellt werden. Foto: Foto: Huber



Noch gestern Vormittag wies Knauer im Gespräch mit der NN-Redaktion auf ihren erhöhten Pulsschlag hin. In diesem Moment allerdings war das schwarze Loch schon geschlossen: Mit der Heroldsbacher Hirtenbachhalle war buchstäblich über Nacht ein kurzfristig verfügbarer Ausweichsaal gefunden worden. Jedoch mit der Einschränkung, dass nicht wie geplant zwei Vorführungen stattfinden, Samstag und Sonntag, sondern nur eine am heutigen Samstag um 17 Uhr.

Marion Knauer legt größten Wert darauf, niemanden in der Stadtverwaltung für die Kalamitäten verantwortlich machen zu wollen: "Da sind sicher auch auf unserer Seite Fehler gemacht worden." Ende gut, alles gut? Nicht unbedingt. Dieselbe Veranstaltung hat in Burk ja schon mehrfach stattgefunden, zuletzt im November 2016. Hat sich seither etwas geändert?

Tatsächlich existierte im November 2016 der zweite Rettungsweg in Form eines Notausgangs in der Halle noch nicht. Der Leiter des städtischen Ordnungsamtes, Klaus Backer, meint auch, seinerzeit sei die Veranstaltung gar nicht erst in seinem Amt "angezeigt" worden. Wahrscheinlich hätte sie dann nicht stattfinden dürfen.

Heuer allerdings hatte Marion Knauer, die seit Monaten mit ihren Gruppen für "Super Mario" probt, am 5. Februar beim für die Hallenvergabe zuständigen Amt für Jugend die Turnhalle für den 3. und 4. März angefragt, für circa 150 Besucher. Laut Backer ging am 9. Februar die entsprechende Nutzungsvereinbarung hinaus. Darin festgehalten die maximale Besucherzahl: 200.

Hier fangen die Ungenauigkeiten an, wie Backer einräumt. Denn die bayerische Versammlungsstättenverordnung kennt lediglich "Personen", keine "Besucher". Wenn es brennt, so Backer, geht es um die Personenzahl. Es habe aber im Amt auch bei einer Besucherzahl von 150 Personen niemand mit fast 100 Akteuren auf der Bühne gerechnet.

Ausnahme beantragen

Die Burker Turnhalle ist als Veranstaltungsort lediglich für 200 Personen insgesamt zugelassen, zum Beispiel für schulinterne Veranstaltungen. Sollen mehr Personen aufgenommen werden, kann bei der Bauordnungsbehörde eine Ausnahme beantragt werden. Dann wird geprüft, wie es um Fluchtwege und Entrauchung bestellt ist. Ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung wurde aber nicht gestellt.

Am 19. Februar zeigte der SV Buckenhofen die Veranstaltung beim Ordnungsamt an. Backer: "Öffentliche Vergnügungsveranstaltungen sind mindestens eine Woche vorher bei uns anzuzeigen." Der Amtsleiter vermutet freilich, dass es eine gewisse Dunkelziffer von "nicht angezeigten" Veranstaltungen gibt. Sein Amt habe zu prüfen, ob die Veranstaltung nur anzeige- oder sogar erlaubnispflichtig ist.

Am Donnerstag, 1. März, schließlich fiel einer Mitarbeiterin Backers der Unterschied von Personen und Gästen auf und informierte Marion Knauer darüber, dass maximal 200 Personen gleichzeitig in die Halle dürfen. "Es wäre fahrlässig", so Knauer, "dies zu ignorieren". Wenn etwas passiert, müsste sie die Verantwortung tragen.

Der Fall macht jedenfalls einmal mehr klar: Forchheim verfügt über keine adäquate Veranstaltungshalle für derartige sportliche Aufführungen, für die Geräte und eine Bühne gebraucht werden. Die Heroldsbacher Hirtenbachhalle dagegen hat ein viel größeres Fassungsvermögen und ist von vornherein als Versammlungsstätte genehmigt. Die Belegung der Halle war nur eine Frage des Termins.

ULRICH GRASER