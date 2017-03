Super-Talente: Schüler der AST leben ihren Traum

Bereits zum sechsten Mal fand der Talentwettbewerb der Schule statt — Von Capoeira, Akrobatik bis hin zum Schlagzeugmedley war alles dabei - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mit Gesang, Tanzeinlagen, Akrobatik und mehr haben die Schülerinnen und Schüler der Adalbert-Stifter-Schule (AST) beim Talenteabend ihr Können unter Beweis gestellt und das Publikum gut unterhalten.

Wer braucht da schon Dieter Bohlen und DSDS? Auf der Bühne der AST griffen mutige Mädchen zum Mikrophon. © Foto: Julian Hörndlein



2016 musste der Talentwettbewerb aufgrund einer zu niedrigen Teilnehmerzahl ausfallen, davon war dieses Jahr keine Spur mehr zu sehen: In 20 Showeinlagen haben fast 40 Jugendliche am Talentwettbewerb mitgewirkt.

Den Abend läuteten zwei Schülerinnen mit ihrer Interpretation des Popsongs "Stitches" von Shawn Mendes ein. Weitere Gesangseinlagen wurden ergänzt durch Keyboard-Stücke, Akrobatiknummern, Tänze und einem Schlagzeug-Medley.

Für das Publikum erfanden die Schüler zwei Sketche, darunter etwa ein humoristisches Quiz. Ein Schüler stellte auch die brasilianische Kampfkunst Capoeira auf der Bühne vor. Moderiert wurde der Abend in der Mensa von Pädagogin Kerstin Debudey, die zwischendurch immer wieder kleine Anekdoten der Probenzeit zum Besten gab.

Die Übungs- und Einstudierphase selbst hatte erst am Montag vor der Veranstaltung begonnen, die Jugendlichen hatten bis zur Generalprobe am Donnerstag also nur vier Tage Zeit, um ihre Auftritte einzustudieren.

"Wir finden es toll, dass die Kinder so engagiert bei den Proben waren", resümierte Bettina Schuierer, Leiterin der Offenen Jugendarbeit Nord (OJN). Die OJN habe zusammen mit den Verantwortlichen bei der Adalbert-Stifter-Schule die Rahmenbedingungen gestellt, die einzelnen Ideen kamen von den Schülern selbst.

Ein Ranking wurde bewusst weggelassen. "Hinter der Talentshow steht die Überlegung, den Kindern einen schönen Abend zu ermöglichen und ihnen etwas mitzugeben", so Schuierer weiter.

Der Talentwettbewerb fand dieses Jahr zum sechsten Mal in der Schule statt. Für die Veranstaltung durften sich alle Schüler der Mittelschule anmelden, auf der Bühne standen Jugendliche von der fünften bis zur neunten Klasse.

Zum Ende der Talentshow kamen alle Teilnehmer noch einmal zur Interpretation von Mark Forsters "Chöre" auf die Bühne und rundeten mit ihrer Choreographie die Veranstaltung mit jeder Menge Partystimmung ab.

JULIAN HÖRNDLEIN