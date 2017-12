Supermarkt, Baugebiete und Kinder: Weilersbach wächst

WEILERSBACH - Es sind erfreuliche Botschaften, die Bürgermeister Gerhard Amon (CSU) in der Weihnachtszeit verkündete. Gleichzeitig blickte das Dorf auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Der Edeka-Supermarkt feierte im November Eröffnung. Foto: Stefan Braun



"Das herausragende Ereignis war sicherlich die Eröffnung unseres Nahversorgungszentrums in der Ebermannstädter Straße mit dem Edeka-Einkaufsmarkt, Bäckerei, Café und Tankstelle", sagte Amon beim Rückblick. Er ließ keinen Zweifel daran, dass seine Gemeinde besonders stolz darauf sein kann. Über vier Jahre nachdem der Tegut-Markt im Innenort seine Türen schloss, ist nun wieder eine Einkaufsmöglichkeit im Ort gegeben.

Als weitere "Highlights" erwähnte Amon den Gehweganbau und die Bachverrohrung in einem Teilbereich der Hauptstraße auf Höhe der Feuerwehr, sowie den Bau von zwei Löschwasserbehältern für die Sicherstellung des Brandschutzes in der Ebermannstädter Straße und am Festplatz in Reifenberg.

Weilersbach zählt derzeit 2115 Einwohner, davon 181 in Reifenberg. 14 Kinder wurden geboren. Laut Amon lässt sich damit wieder eine 1. Klasse in der Grundschule bilden. Gleichzeitig steht die Gemeindebücherei aber vor dem Aus.

Insgesamt sind in Weilersbach 144 Gewerbebetriebe angemeldet. Die Gewerbesteuereinnahmen sind deutlich höher ausgefallen als veranschlagt. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 477,91 Euro und liegt damit um 182 Euro unter dem Vorjahreswert.

Turnhalle soll saniert werden

Für das neue Jahr erwähnte der Bürgermeister unter anderem die Fortführung der Bauleitplanung in den Gebieten "Kirchenstraße" und "Im oberen Eylein" sowie die Sanierung der Grundschule mit Turnhalle.

Teil der Jahresabschlusssitzung war die Ehrung verdienter Bürger. In die aus dem 18. Jahrhundert stammenden Angerkapelle wurde in den 70er Jahren eingebrochen und die Pieta entwendet.

An der damals neu gestifteten Pieta nagte nunmehr der Zahn der Zeit. Die Restaurierung wurde von Oswald Kohl mit technischer Beratung seiner Frau Erika in vielen Stunden ehrenamtlich durchgeführt. Sie erhielten hierfür die Ehrenurkunde.

