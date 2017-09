In der Forchheimer NN-Geschäftsstelle konnten Jugendliche unter 18 Jahren ihre Stimme bei der U-18-Bundestagswahl abgeben. Über 100 haben diese Chance ergriffen.

Viel zu lange mussten die Kinder warten, jetzt ist es endlich soweit: der erste Schultag! An der Grundschule Kersbach kam deshalb nicht nur wegen der prall gefüllten Schultüten Freude auf.

Am Montagabend ist es auf der B470 bei Zeckern zu einem Unfall gekommen. Eine 32-jährige Polo-Fahrerin wurde offenbar so sehr von der Sonne geblendet, dass sie beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Laster übersah. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau zog sich leichte Verletzungen zu.

Am Wochenende hat Ebermannstadt Kirchweih gefeiert. Jahrmarkt, offene Geschäfte am Sonntag und ein Blick hinter die Kulissen der Dampf-Bahn haben die Besucher in die Stadt gelockt.