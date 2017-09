Der Kreisgartentag in Kersbach fand am Sonntag in Zusammenhang mit dem 1000-jährigen Ortsbestehen statt. Die Besucher erwartete am Gelände um die Kirche ein vielschichtiges Programm um Ausstellungen, kulinarische Leckerbissen oder Wissenswertes zum Thema Garten und Natur. Wir haben die Bilder.