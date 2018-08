Süße Elchzwillinge im Wildpark Hundshaupten geboren

HUNDSHAUPTEN - Der Wildpark Hundshaupten ist um eine Attraktion reicher: Elch-Mama Lotta hat Zwillinge geboren. Helga und Amelie, so die Namen der jungen Elch-Damen, freuen sich ab sofort über Besuch.

Sie sind die neue Attraktion in Hundshaupten: Elch-Mama Lotta mit ihren Zwillingsmädchen Helga und Amelie. © Landratsamt



Der Wildpark Hundshaupten hält seit 2003 Elchwild und dies so erfolgreich, dass es bis jetzt in jedem Jahr Nachwuchs gegeben hat. Das ist keineswegs selbstverständlich, da die Elchhaltung als sehr schwierig gilt. Elche sind sehr wählerisch und anspruchsvoll bei ihrer Futterauswahl. Die Vornamen der Mini-Elche wurden in einem Wettbewerb auf Facebook ermittelt, die Namensgeber erhalten eine Eintrittskarten für den Wildpark. Mehr als 40 heimische und seltene Tierarten leben in der abwechslungsreichen, weitläufigen Parklandschaft inmitten der Fränkischen Schweiz. Wer die Elchzwillinge Helga und Amelie sehen will, kann den Wildpark Hundshaupten täglich von 9 bis 18 Uhr besuchen.



