"Swim & Run" in Egloffstein: Veranstalter zufrieden

Rennen soll Kindern vorallem den Spaß am Sport vermitteln

EGLOFFSTEIN - "Man muss nicht siegen um ein Gewinner zu sein" steht über der Veranstaltung. Das Ziel des Egloffsteiner "Swim & Run", so definieren es Manuel Vogel, der Organisator, und Dirk Schwarz der Abteilungsleiter der Triathlon-Abteilung beim SportClub Egloffstein (SCE), ist es, bei den Kindern die Freude an der Bewegung zu wecken und zu fördern.

Zug um Zug zum Ziel: Dutzende Kinder nahmen beim "Swim & Run" in Egloffstein teil. Foto: Rolf Riedel



Deshalb veranstalten die Mitglieder der Abteilung einmal im Jahr am Vortag des Egloffsteiner Sprinttriathlons (32.6) einen Wettkampf für Kinder der 1. bis 7. Klassen. Gefordert werden die beiden Disziplinen Schwimmen und Laufen. In den letzten beiden Jahren war noch Radfahren dabei, darauf hat man in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen verzichtet.

Die Schüler der Klasse D1 schwimmen eine Bahn, die Schüler der Klasse C2 hatten zwei Bahnen zu absolvieren, bei den Schülern der Klassen B und A sind es jeweils vier Bahnen im Schwimmbecken des Egloffsteiner Freibades, das eigens während der Badezeit für den Wettkampf kurzfristig geräumt wurde. Die Wettkampfordnung sieht vor, dass die Bahnen ohne Unterbrechung am Stück geschwommen werden. Hilfsmittel waren nicht erlaubt. Pro Bahn schwimmen maximal drei Kinder.

Angefeuert von den meist ehrgeizigen Eltern und Geschwistern sind die kleinen Wettkämpfer mit Eifer bei der Sache, schließlich wollen sie die Familienehre hochhalten, man kennt sich ja untereinander. Wie die Großen, teilweise starten am Tag darauf auch Eltern und Geschwister, begibt man sich nach dem Ausstieg aus dem Wasser nach dem Anziehen der Laufschuhe auf die Strecke, das ist der Wanderweg, der am Freibad vorbei nach Mostviel verläuft.

Jan Pluta gewinnt mit 7.51 Minuten

Der war als Wendestrecke abgesteckt, für die Schüler der Klasse D waren 200 Meter, für die C-Schüler 400 Meter und für die B und A Schüler 1.000 Meter gefordert. Die Wendepunkte waren jeweils markiert. Insgesamt 14 Kinder hatten gemeldet, 13 erreichten das Ziel. Die Aufsicht über das Schwimmbecken hatten Mitglieder der örtlichen Wasserwacht übernommen, auch an der Laufstrecke hatten sich die Väter und Mütter postiert um ihre Sprößlinge gehörig anzufeuern.

Vorjahressieger Jan Pluta bei den Älteren absolvierte die Schwimm- und Laufstrecke in 7.51 Minuten, ihm folgte Leon Hofmann in 9.55 Minuten, den dritten Platz erreichte Max Kawala mit 9.58 Minuten, Lena Schwarz mit 10.20 Minuten war das schnellste Mädchen und landete auf dem 4.Platz.

Bei den Kleineren war es ein Mädchen, Emily Hof, die mit 4.41 Minuten die Jungs hinter sich ließ. Auf dem 2. Platz folgte ihr Florian Kraus, dem Joseph Hof mit 5.12 Minuten folgte. Hannes Kugler verpasste das Podest nur geringfügig mit 5.29 Minuten. Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde und durften sich ein kleines Erinnerungsgeschenk aussuchen.

Rolf Riedel

