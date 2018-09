Zur vierten Ausgabe des ZirkArt-Festivals erwartet Forchheim erneut etwa 10.000 Besucher, die am Wochenende einen weithin einmaligen Mix aus Fachwerk-Ambiente und Freiluft-Artistik genießen dürfen. Wir haben die Bilder der Eröffnungsgala am Freitag.

Forchheim: Anfang und Ende einer großen Reise durch Franken. Der letzte Wanderreporter Jo Seuß wurde von seinen Wanderkolleginnen und -kollegen zusammen mit dem Tourismusverband Franken am Paradeplatz gebührend in Empfang genommen.

Freundliche Baggerfahrer, ein Maislabyrinth und ein ganz besonderer Empfang in Forchheim: Jo Seuß, der letzte Wanderreporter in diesem Jahr, genoss auf den restlichen Kilometern das Wanderleben noch einmal in vollen Zügen.