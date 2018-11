Täter in Ebermannstadt geflüchtet: Tausende Euro Schmuck erbeutet

Polizei startet Fahndungsaufruf - Zeugensuche mit Täterbeschreibung - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten bislang unbekannte Täter am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, in einem Schmuckgeschäft in der Hauptstraße. Mit einer Täterbeschreibung sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Auf Schmuck (Symbolbild) hatten es die Täter in Ebermannstadt abgesehen. © Hauptzollamt Nürnberg



Auf Schmuck (Symbolbild) hatten es die Täter in Ebermannstadt abgesehen. Foto: Hauptzollamt Nürnberg



Während einer der beiden Männer die Ladenbesitzerin mit der vermeintlichen Reparatur einer Armbanduhr ablenkte, nutzte der andere eine günstige Gelegenheit, entwendete aus einem Schränkchen den in einem Samtstoff gewickelten Gold- und Silberschmuck und verließ das Geschäft. Als die Geschädigte den Diebstahl bemerkte und den Mittäter ansprach, flüchtete dieser zu Fuß Richtung Kirche B 470/Forchheimer Straße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos. Die Personenbeschreibung der Täter: Ein Mann soll zirka 45 Jahre alt, 175 cm groß sein, schlank, braunes, lichtes, nackenlanges Haar haben und eine Brille tragen. Der zweite Täter ist zirka 25 Jahre alt, 170 cm groß, hat eine kräftige Figur, braune, dichte, nackenlange Haare. Der Jüngere sprach deutsch mit ausländischem Akzent, beide trugen dunkle Parkas. Die Polizei Ebermannstadt ist für Täterhinweise, insbesondere auch zu einem von den Dieben möglicherweise benutzten Fluchtfahrzeug, telefonisch erreichbar unter (09194) 7388-0.