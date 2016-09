Täterin auf frischer Tat ertappt

Frau zerkratzte mit Schlüssel anderes Auto - vor 24 Minuten

FORCHHEIM - Zwei Zeuginnen haben am Samstagnachmittag in einer Hofeinfahrt in der Braunauer Straße beobachtet, wie eine Autofahrerin einen geparkten Pkw zerkratzte.

Nachdem die Frau aus ihrem Pkw ausgestiegen war, zerkratzte sie mit einem Schlüssel die Fahrerseite des fremden Pkw. Vermutlich störte sich die 23-Jährige an der Art, wie der Pkw geparkt war. Damit handelte sie sich eine Anzeige wegen Sachbeschädigung ein.