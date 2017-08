Rekord bei der Eröffnung des 41. Altstadtfests in Ebermannstadt: Nach zwei Schlegelhieben von Bürgermeisterin Christiane Meyer sprudelte das Schwanenbräu-Freibier in die Krüge - und das unter erschwerten Bedingungen: wie 2016 brauchte es zum Einzug auf dem Marktplatz auch in diesem Jahr Regenschirme. Der Stimmung tat das keinen Abbruch.