Teufelshöhle Pottenstein bei einer Sonderführung erleben

Außergewöhnliche Tour mit Informationen über die Entstehung der Höhle - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Eine exklusive Sonderführung in der Teufelshöhle Pottenstein verspricht das Tourismusbüro Pottenstein für Freitag, 25. August. Teilnehmer erhalten auch Informationen über Möglichkeiten der Atemwegstherapie in der Tiefe.

Bei einer exklusiven Sonderführung können Besucher die Teufelshöhe in Pottenstein entdecken. © Foto: Tourismusbüro



Eine exklusive Sonderführung in der Teufelshöhle bietet das Tourismusbüro Pottenstein am Freitag, 25. August, um 17.30 Uhr, an. Die Besucher erwartet eine außergewöhnliche Tour mit vielen Informationen rund um die Teufelshöhle wie zur Entstehung und Erschließung der Höhle, Bildung der Tropfsteine, Geschichtskunde, Atemwegstherapie, Fauna, Flora und Technik. Die Führung dauert 100 Minuten.

Erwachsene zahlen neun Euro, Kinder acht Euro. Die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldungen an der Kasse der Teufelshöhle oder unter (09243) 208.