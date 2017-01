Teurer Unfug mit Silvesterkrachern

FORCHHEIM - Mehrere Jugendliche haben in Forchheim Unfug mit Silvesterkrachern getrieben und dabei einen Schaden von etwa 2600 Euro hinterlassen.

Die Jungs zwischen 16 und 20 Jahren waren am Sonntagabend in der Dechant-Reuder-Straße unterwegs und sprengten dort einen Briefkasten samt eingebauter Klingelelektronik. Außerdem sind sie dafür verantwortlich, dass ein Briefkasten in der Bammersdorfer Straße explodierte.

Die Polizei hat die Täter ermittelt, sie werden wegen Sachbeschädigung angezeigt.

